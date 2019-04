Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti – Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN 65 Slatina – Bals, judetul Olt, ceata reduce local vizibilitatea in trafic sub 100 de metri. Conducatorii auto trebuie sa circule cu prudența, cu viteza adaptata condițiilor ...

- Autoritatile navale au dispus vineri seara, de la ora 18,00, suspendarea temporara a manevrelor de navigatie in porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Midia, din cauza vantului puternic, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Constanta, in juru orei 12:00, in urma imbunatatirii conditiilor meteo, au fost redeschise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Midia. Știrea inițiala Porturile Constanța Nord,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca in judetul Constanta, din cauza cetii dense, au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Midia. Tag-uri Institutii: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane Transporturi Stire

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 12 Bucuresti si 105 Drajna , ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 100 de metri iar pe alocuri si sub 50 de metri.In aceste conditii, conducatorii auto sunt…

- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud ndash;Agigea, Midia si Mangalia au fost inchise in aceasta seara din cauza conditiilor meteo nefavorabile viscol, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. ...