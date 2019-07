Constanta: Politistii rutieri au depistat conducatori auto circuland cu placutele de inmatriculare expirate

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 au fost sesizati de catre o femeie, de 50 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Soveja din municipiul Constanta, l ar fi surprins pe sotul acesteia, in autoturismul personal, in timp ce statea de vorba cu o alta persoana. In momentul in care ar fi vrut sa…

- Politistii Sectiei 4 Constanta au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat suspectat ca si a agresta sotia si una dintre fiice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 iunie a.c., in jurul orei 03.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o tanara, in varsta…

- Echipele municipalitatii si cele ale societatii de salubrizare au actionat astazi pe strazile Dezrobirii, Soveja, Mihai Viteazu, Cuza Voda si in zona treptelor de acces de pe strada Marcus Aurelius.De asemenea, s au realizat actiuni de cosit si igienizare pe bulevardul Tomis sensul giratoriu din dreptul…

- Tanarul in varsta de 28 de ani, din Constanta, care a furat un sac cu bani dintr o librarie situata intr un mall, este dus azi la instanta.Reamintim ca pe data de 23 mai, inainte de inchiderea librariei, tanarul a intrat in interior si a furat un sac, de sub tejghea, in care se afla suma de 12.300 de…

- Polițiștii rutieri au amendat, joi, cu cate 1.000 de lei patru șoferi de Uber care transportau clienți, trei dintre aceștia fiind lasați, de asemenea, fara certificatul de inmatriculare și fara placuțe pentru o perioada de 6 luni, informeaza Brigada Rutiera.In cursul zilei de joi, polițiștii…

- Abuz sau razbunare din partea polițistului care i-a ridicat placuțele colegului de la Inmatriculari?! in Eveniment / on 09/05/2019 at 18:04 / Rasturnare de situație in cazul angajatului de la Serviciul Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor care a ramas, ieri, fara placuțele mașinii,…

- Seful de la Inmatriculari Teleorman a ramas fara placute de inmatriculare auto, acestea fiind ridicate de un agent de politie pentru ca erau neconforme. S-a intamplat chiar in Alexandria. Un agent de politie de la Politia Municipiului Alexandria l-a oprit miercuri, 8 mai, in trafic,…

- Un barbat a fost prins baut la volanul unei autoutilitare dupa ce a lovit un alt autoturism, ranind un sofer si un copil de doi ani.Potrivit IPJ Constanta, accidentul s a produs la ora 19:00. Un barbat de 29 de ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,56 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus…