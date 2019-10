IGPR: Perchezitii la trei societati comerciale

In aceasta dimineata, sub conducerea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR, politistii din Giurgiu si Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, efectueaza patru perchezitii la trei societati comerciale, despre care exista banuiala ca ar fi pus in circulatie… [citeste mai departe]