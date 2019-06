Stiri pe aceeasi tema

- O politista in varsta de 23 de ani a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un motociclist baut, dupa ce ii facuse semnal sa opreasca, in orasul Navodari. Barbatul nu ar fi vazut semnalul ei.

- O politista in varsta de 23 de ani a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un motociclist baut, dupa ce ii facuse semnal sa opreasca, in orasul Navodari. Barbatul nu ar fi vazut semnalul ei.

- Politistii au tras un foc de arma, joi seara, in municipiul Timisoara, pentru prinderea unui tanar condamnat care se sustrage de la executarea unei pedepse de 1 an si sase luni pentru talharie, dar care a reusit sa scape, iar actiunile de urmarire si prindere a acestuia continua, a anuntat, vineri,…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a scos la concurs funcția de șef al Secției de Poliție Rurala Golești. Postul va fi ocupat prin recrutare din sursa interna, functia fiind prevazuta cu gradul profesional de comisar-sef de politie. Candidații trebuie sa fie ofițeri de poliție cu studii…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui a fost implicata, luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Banca. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, din primele cercetari a reiesit ca ambulanta…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a scos la concurs funcția de șef al Postului de Poliție Cioraști, cu recrutare din sursa interna. Postul este prevazut cu gradul profesional de agent-șef principal de politie. „In vederea inscrierii si participarii la concurs/examen, candidatii trebuie…

- Un angajat al ISU Vrancea, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului. Potrivit ISU Vrancea, subofițerului i s-a facut rau sambata seara, in jurul orei 23.30. A fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la UPU Focșani, in stare…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a facut astazi publice imagini de la flagrantul de ieri, in dosarul privind infracțiunile de camata, șantaj și proxenetism. Fața de cele 10 persoane aduse ieri la sediul IPJ Vrancea pentru audieri a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore, acestea…