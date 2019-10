Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta continua sa demoleze garajele construite ilegal pe domeniul public, pentru suplimentarea locurilor de parcare.Peste 500 de garaje construite ilegal pe domeniul public au fost dezafectate in ultimul an.Conform situatiei intocmite de reprezentantii Directiei Generale Politia…

- O timișoreanca s-a ales cu o amenda usturatoare dupa ce a fost surprinsa de camerele video in timp ce arunca saci cu resturi pe str. Paul Constantinescu. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, femeia a depozitat mai mulți saci cu haine uzate pe domeniul public, pe care i-a transportat…

- Polițiștii locali din Timișoara au dat peste 270 de amenzi pentru cei care arunca gunoiul in locuri nepotrivite. Mulți dintre aceștia au fost prinși cu ajutorul camerelor de luat vederi, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il lauda pe ministrul preferat de Liviu Dragnea: ‘Urmeaza…

- Reprezentanții mai multor firme din Timișoara s-au ales cu amenzi uriașe dupa ce au aruncat gunoaie pe domeniul public. Astfel, polițiștii locali au sancționat doua societați comerciale de pe B-dul Regele Carol I cu amenzi de cate 2.500 de lei fiecare pentru ca reprezentanții acestora au abandonat cantitați…

- Persoanele cu dizabilitați vor avea un loc doar al lor in curand. Consiliul Județean Timiș a semnat, astazi, contractul de proiectare și execuție a trei locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilitați. Construcțiile vor aparea in localitatea timișeana Periam. Calin Dobra, președintele CJ Timiș,…

- In ședința de CL Turcinești de la finalul lunii trecute, edilul local Dumitru Modrea a inițiat un proiect de hotarare prin care propunea interzicerea pașunatului pe domeniul public și privat, asta in condițiile in care localitatea nu are islaz comunal iar puținii care mai au animale pașuneaza pe terenurile…

- Dupa numeroase sesizari cu privire la chioscurile, terasele sau alte tipuri de constructii aparute haotic si fara forme legale pe domeniul public din Ploiesti, autoritatile vin cu un set de masuri pentru indepartarea acestora. Conform unui regulament care ar urma sa fie votat in aceasta saptamana, SGU…

- "Ca masura principala pentru obiectivul nostru avem in vedere crearea a patru puncte de colectare de deseuri in municipiul Timisoara pe categorii (...), iar ca masuri secundare avem in vedere instalarea de camere video pe domeniul public pentru a identifica persoanele care abandoneaza deseuri pe…