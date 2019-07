Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri înregistrate la punctele de prim-ajutor ale celor de la ISU au fost de escoriații și cefalee. În a doua zi a festivalului NEVERSEA, 50 pompieri, paramedici SMURD și voluntari ISU au asigurat servicii medicale în 3 Puncte de Prim Ajutor și 2 Posturi Medicale…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Pasajului din localitatea Tuzla, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea 23 August, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un motociclist a fost ranit. Din primele informatii victima a cazut de pe motocicleta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…