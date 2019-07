Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, pentru actualul sezon estival, ISU Dobrogea a adoptat un plan de masuri suplimentare de preventie si actiune, pentru salvarea vietilor omenesti si bunurilor materiale, astfel fiind sporite numarul de puncte de prim ajutor si interventie din localitatile turistice de pe litoral."In…

- Peste o mie de pompieri din 23 de judete suplimenteaza, incepand cu acest sfarsit de saptamana, efectivele de salvatori de pe litoralul romanesc pe intreaga perioada a sezonului estival, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii d Urgenta (ISU) “Dobrogea”, relateaza Agerpres. “Masurile dispuse…

- Aproximativ 23.000 de polițiști, pompieri, jandarmi și polițiști de frontiera vor fi mobilizați zilnic, la nivel național. Pentru a evita producerea unor evenimente grave, echipajele de ordine publica vor fi prezente in special in zonele aglomerate și unde exista riscul producerii de fapte antisociale.…

- ABA Dobrogea – Litoral a adunat, in perioada 20 mai – 13 iunie, de la linia tarmului, de pe intreg litoralul turistic romanesc circa 2.400 de tone de alge. Pana in prezent, in acest sezon estival, fenomenul de inflorire algala a inregistrat valori crescute in sudul Litoralului, fiind vorba de statiunile…

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, i-a cerut, directorului Administrației Bazinale de Apa (ABA) Dobrogea - Litoral, Hristu Uzun, sa efectueze o ultima verificare a plajelor inaintea inceperii minivacanței de Rusalii, se arata intr-un comunicat remis joi…

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, i-a cerut, directorului Administrației Bazinale de Apa (ABA) Dobrogea - Litoral, Hristu Uzun, sa efectueze o ultima verificare a plajelor inaintea inceperii minivacanței de Rusalii. Avand in vedere faptul ca operatorii…

- Zille Libere 2019. Cum arata plajele din Romania de 1 Mai. Imagini inedite. Vezi in articolul a1.ro, imagini cu plajele din Romania de la Mamaia, Vama Veche, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun, Venus, Saturn și 2 mai