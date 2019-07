Peste 60.000 de fani au vizionat spectacolele sustinute pe scenele de pe Plaja Modern, din Constanta, in ultima seara a festivalului muzical Neversea, in total, pe parcursul celor patru zile fiind inregistrat un trafic de peste 240.000 de participanti, la acest eveniment, informeaza un comunicat de presa al organizatorilor. Potrivit sursei citate, ultima seara a adus, pe scena principala de la Neversea, trupe pop-rock precum Kadebostany si Ofenbach, unul dintre cei mai asteptati DJ ai serii, belgianul Lost Frequencies, oferind un show incredibil zecilor de mii de fani postati in fata principalei…