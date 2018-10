Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara a organizat in ultimii 20 de ani, periodic, Balul Sperantei si, tot an de an, oamenii generosi au donat pentru cauzele caritabile propuse de Asociatia Femeilor Anreprenor din Romania. Acum, la editie aniversara, organizatia va pune in prim-planul evenimentului exact acesti oameni generosi.…

- Capitala internaționala a educației se muta pentru o zi la Marea Neagra, odata cu desfașurarea celui mai important targ educațional din aceasta toamna – World Education Fair. Evenimentul are loc pe 27 septembrie la hotel Ibis din Constanța și va gazdui instituții de invațamant din toata lumea, care…

- Castigatorii ediției a XVIII-a a Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” sunt prezentati, sambata seara, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Anul acesta, la concurs au participat 40 de tineri soliști vocali și instrumentiști. Avand in vedere contextul Centenarului Marii…

- Cea de-a cincea ediție a festivalului Zilele Nordului a reunit 9.000 de persoane in Darabani, cel mai nordic oraș din Romania, și in mai multe localitați din apropiere. In acest an festivalul a propus publicului larg peste 30 de evenimente: muzica in poiana și la conac, tururi ghidate in regiune, intalniri…

- Editia 2018 2019 a Diviziei Nationale de seniori, al doilea esalon valoric al rugby ului romanesc, va porni la drum, pe 15 septembrie, sub o noua organizare, ingloband si formatiile din Divizia A al treilea campionat din Romania . In noua formula, vor evolua 12 formatii, impartite in doua grupe de cate…

- In perioada 12-14 august, la Lugoj are loc cea de-a doua ediție a Festivalului folcloric „Ana Lugojana Junior”. La aceasta ediție a festivalului, organizata de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, in colaborare cu Palmyra Fest Targoviște, participa ansambluri folclorice de copii, premiate…

- Ieri, la Castelul Peleș a avut loc deschiderea oficiala a Școlii de Vara de la Sinaia “Regele Mihai și exilul romanesc postbelic”. Aflata la a doua ediție, manifestarea este organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc in parteneriat cu Institutul Cultural…