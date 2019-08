Un pieton lovit de o masina, in Mamaia, langa hotel National

In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in statiunea Mamaia, in zona hotelului National.Din primele informatii, victima evenimentului rutier este un pieton.La fata… [citeste mai departe]