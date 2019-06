Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada a sezonului, cand foarte multi cetateni pleaca in concediu sau intr un weekend de relaxare, ne asteptam la o afluenta mare de public catre zona litoralului romanesc, zonele cu verdeata din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Potrivit ISU Dobrogea,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a murit inecat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-ar fi scufundat in Marea Neagra, in zona pescariei din Navodari, pentru a culege rapane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Reprezentanti ai Fortelor Navale Romane au declarat, pentru AGERPRES,…

- O femeie din localitatea Silistea a suferit arsuri grave si a fost transportata cu ambulanta la spital, marti dupa-amiaza, dupa ce si-a dat foc din greseala, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita anunta ca la mitingul PSD de duminica, din Targoviste, autovehiculele au avut acces in zona unde a avut loc manifestatia publica pe baza de parola. Totodata, Politia sustine ca accesul pietonal nu a fost restrictionat, asta desi unii cetateni, precum…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a condus la Constanta o sedinta cu reprezentantii MAI din judet pentru pregatirea masurilor de ordine publica ocazionate de apropierea sezonului estival. Ministrul afacerilor interne a cerut structurilor operative sa isi concentreze actiunile pentru prevenirea…

- Joi, 09 mai 2019, in Piața Unirii din Municipiul Iași se va desfașura o manifestare publica la care este anunțata participarea unui numar mare de persoane. Masurile pentru buna desfașurare a acestei manifestari, dispuse in sistem integrat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratul de…

- Politistii constanțeni il cerceteaza pe un cetatean britanic dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Un numar total de 310 pachete cu droguri au fost gasite pe litoralul Marii Negre, de la sfârșitul saptamânii trecute și pâna în prezent, atât în România, cât și în Bulgaria, a informat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța."Ca…