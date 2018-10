Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Biroul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au depistat trei cetateni romani care transportau peste 7.900…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit si confiscat 8.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 92.750 lei, care ar fi urmat sa ajunga pe piata neagra de desfacere din Romania, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de…

- Politistii de frontiera in colaborare cu vamesii au descoperit un container, sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Statele Unite ale Americii (SUA), in care se aflau pantofi sport in valoare de aproximativ 300.000 de lei, in legatura cu marfa existand suspiciuni de a fi contrafacuta sub o marca…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 4.150 ceasuri pentru copii, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute. In data de 07.08.2018,…

- Peste 82.000 de pachete cu tigari de contrabanda au fost descoperite de politistii de frontiera intr-un camion condus de un cetatean bulgar care transporta textile din Turcia pentru o firma din Ucraina. Tigarile, in valoare de 823.000 de lei, au fost ridicate de autoritatile bulgare, care…

- Aproximativ 40 kg de sturion, detinute fara documente legale, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflau trei cetateni romani, informeaza un comunicat al Garzii de Coasta. Autoritatile au gasit in ambarcatiune aproximativ 58 kilograme de peste de diferite…

- Aproximativ 40 kg de sturion, detinute fara documente legale, au fost descoperite de politistii de frontiera tulceni intr-o ambarcatiune in care se aflau trei cetateni romani, informeaza un comunicat al Garzii de Coasta transmis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, autoritatile au…