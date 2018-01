Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat la data de 16 ianuarie 2018, un numar de 13 perchezitii…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Patru persoane – trei tineri si o femeie, din Alba si Sibiu, au fost retinute, joi, de politisti, in urma perchezitiilor derulate in sase locatii. Cei patru sunt acuzati de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut 4 persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita ca ar fi tainuit faptele de furt. Ieri, 11 ianuarie, politistii au efectuat 6 perchezitii si…

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții in raioanele Glodeni și Falești, in urma carora au fost reținute șase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani. Aceștia și comercializau droguri in zona de nord a țarii.

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj au efectuat un numar de 44 de perchezitii domiciliare pe raza…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Romane și procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 5 percheziții pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate, specializata in savarșirea infracțiunii…

- 6 arme letale cu glont si alice, 120 de cartuse, 100 de kg. de carne de vanat si preparate din carne de vanat, articole pirotehnice si tigarete, peste 300.000 de lei. Acesta e bilantul a sase perchezitii efectuate in acest week-end de lucratori ai Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti pe proprietatile…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- Cincisprezece persoane au fost retinute si incarcerate in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete, suspectii fiind acuzati de constituirea unui grup infractional organizat si furt calificat prin metoda “imprietenire – ...

- Mai multe perchezitii, la care au participat politisti constanteni, avand suportul Directiei Operatiuni Speciale, au avut loc ieri dimineata pe raza mai multor judete. Oamenii legii aveau informati potrivit carora in județele Galați, Braila și Tulcea, unde au fost efectuate nu mai putin de 17 perchezitii,…

- Operatiune de amploare demarata de politisti pe teritoriul Capitalei. Pe parcursul saptamanii trecute, oamenii legii au descoperit 83 de infractiuni, au fost retinuti 15 indivizi aflati in urmarire penala, precum si 7 debitori de stat.

- Percheziții de amploare in toata țara. Polițiștii, procurorii și ofițerii antidrog au descins la peste 180 de adrese din mai multe localitați ale țarii intr-o operațiune antidrog. Pana acum, oamenii legii au reținut sase persoane.

- Inspectoratul General al Politiei in comun cu Procuratura Generala, cu suportul Direcției Antidrog, Direcția de Poliție a municipiului Chișinau, Inspectoratele de Poliție, Oficiul Principal al Procuraturii mun.

- Politistii din Prahova fac joi dimineata 52 de perchezitii in 7 judete si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane urmand sa fie duse la audieri. Prejudiciul in acest dosar este de 1,4 milioane de…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- Politistii de la transporturi din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat bunuri in valoare de aproape 165.000 de lei, in urma a 45 de perchezitii efectuate ieri, pentru combaterea contrabandei cu tigari.Au fost ridicate 164.400 de tigarete de contrabanda, iar 10 persoane au…

- Procurorii DIICOT Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 10 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea…

- Politisti coordonați de Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani efectueaza, sambata dimineata, perchezitii domiciliare la Iasi, la principalii suspecti in cazurile unor furturi din locuinta, cu un prejudiciu total de 60.000 de euro.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți au efectuat, astazi, cinci percheziții domiciliare. Scopul acestora a fost destructurarea unui grup infracțional organizat care avea preocupari pe linia traficului de…

- Anchetatori din Prahova si ai Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au descins joi dimineata la 37 de adrese, la persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare specializata in contrabanda cu tigari, 30 de persoane urmand sa fie conduse la audieri.

- La aceasta ora, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti efectueaza 6 perchezitii in incinta unui centru de detentie,…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj,…

- Sase persoane au ajuns aseara la Tribunalul Vrancea cu propunere de arestare preventiva, intr-un dosar de trafic si consum de droguri. Propunerile de arestare au fost facute de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea, dupa o actiune care a inceput miercuri dupa-amiaza si s-a incheiat joi dimineata.…

- Alte sase persoane au fost retinute in cazul schemei de producere si comercializare clandestina a produselor anabolizante contrafacute. Astfel, s-a stabilit ca mai multe persoane vindeau anabolizante pe mai multe site-uri de anunțuri. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa de…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 3 perchezitii intr un penitenciar si la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda accidentul. Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 8 noiembrie 2017, politistii…

- Procuratura Generala informeaza despre o actiune de amploare fara precedent in Republica Moldova. Peste 170 de perchezitii se desfasoara in aceste clipe miercuri, 8 noiembrie, in toata tara, in vederea destructurarii mai multor grupari criminale specializate in trafic de droguri.

- Procurorii și polițiștii din R. Moldova desfașoara in acest moment peste 170 de perchezitii pe tot teritoriul R. Moldova pentru a dezmembra mai multe grupari criminale. Procuratura Generala anunța ca, pana la aceasta ora, au fost deja efectuate peste 70 de perchezitii in mai multe raioane ale republicii…

- Îsi vindeau drogurile pe internet. Vorbim de o grupare destructurata în urma unei operatiuni fara precedent desfasurate în toata tara de procurori si politisti. Pâna la aceasta ora au fost retinuti 19 membri ai schemei si peste 20 de kg de substante narcotice în valoare…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, marti dimineata, 13 perchezitii in judetele Brasov si Covasna, la sedii de firma si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 8 milioane lei prin evaziune fiscala cu materiale de constructii. Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 13 perchezitii, in judetele Brasov si Covasna, la sedii de firma si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala cu materiale de constructii. La data de 7 noiembrie a.c., politistii de investigare…

- Șase persoane au fost reținute, dupa ce politistii și mascații au facut perchezișii in casele unor persoane banuite de taieri ilegale de lemne, delapidare și abuz in serviciu din comunele argesene Calinești și Priboieni.

- Procurorii si politistii moldoveni au deconspirat activitatea unui grup criminal organizat specializat in punerea in circulatie a drogurilor in proportii deosebit de mari, in scop de instrainare. Acestia activau in Ceadar-Lunga si Cahul.

- Ofiterul de politie suspectat de favorizarea faptuitorului in dosarul in care procurorii DIICOT au facut perchezitii in Bucuresti, marti seara, a fost retinut. Ofiterul, care lucreaza la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, ar fi sprijinit o grupare suspectata de furturi, talharii, contrabanda…

- Politistii prahoveni efectueaza, joi dimineata, trei perchezitii in judetele Prahova si Tulcea la persoane banuite de savarsirea de inselaciuni prin metoda "accidentul", surse judiciare declarand, pentru AGERPRES, ca descinderi au loc si la penitenciarul din Tulcea.Citeste si: Mihai Tudose…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Galati, au efectuat astazi cinci perchezitii la doua persoane banuite ca ar fi exploatat prin munca fortata cinci barbati, la o stana.