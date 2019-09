Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 12:00, o femeie de 52 ani, fiind sub influienta bauturilor alcoolice 0,10 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism pe strada Bucovinei, dinspre strada Decebal catre DN 39, iar la intersectia cu aceasta, nu ar fi respectat semnificatia indicatorului Oprire, patrunzand…

- Aseara, in jurul orei 21.30, un barbat de 25 ani a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, pe banda numarul 4, dinspre strada Soveja catre bulevardul Tomis.Cristina Vasile, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta spune ca "la intersectia semaforizata, pe fondul neatentiei in conducere,…

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite si transportate la spital in urma unei coliziuni auto in lant, petrecute joi pe DN 39, pe podul rutier de la Agigea, circulatia desfasurandu-se cu dificultate, alternativ, pe o banda de mers, timp de peste doua ore, a informat Inspectoratul de Politie…

- Doua tinere de 17 si 18 ani au fost acrosate, duminica seara, in comuna Ploscuteni, de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, care a parasit locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Pe raza satului…

- La data de 1 august a.c., ora 12.52, un barbat de 28 de ani, din judetul Dolj, a condus un autoturism pe o alee de acces a Hotelului Marea Neagra din statiunea Mamaia, catre bulevardul Mamaia si ajungand la intersectia cu acesta, nu ar fi respectat semnificatia indicatorului Oprire si a patruns in intersectie…

- Impact fatal:Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav.foto Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite, toti trei fiind cetateni bulgari, dupa ce, duminica dimineata, pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac de pe…

- Un autotren incarcat cu cereale si un autoturism au luat foc dupa ce, in noaptea de luni spre marti, au intrat in coliziune, pe DJ 381, in apropierea localitatii Ciocarlia, din cauza soferului autovehiculului de mare tonaj care nu a acordat prioritate de trecere, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un grav accident s-a produs, vineri dimineața, pe autostrada A1 Traian Vuia – Timișoara. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului doua persoane au murit, iar doi copii sunt in coma.