Mai multe pachete cu droguri au fost gasite duminica pe plaja in diferite zone din municipiul Constanta, Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti, dupa ce in zilele de 5 si 6 aprilie autoritatile au descoperit cantitatea totala de 131 de kilograme de droguri pe litoralul constantean, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).



Unele dintre pachete se aflau prinse in veste de salvare, fiind aduse de valuri la tarm.



Reprezentantii IPJ Constanta au anuntat, duminica dimineata, ca pe litoralul Marii Negre se desfasoara, in continuare, operatiunea de cautare a pachetelor…