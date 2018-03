Constanta. Oficial ne merge bine. Nu o spunem noi ci Directia Judeteana de Statistica. Iata despre ce este vorba

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informații, casa este cazuta aproape în întregime. Potrivit ISU Dobrogea, explozia s-a produs la o casa din Navodari, motivele…

- Un microbuz in care se afla 18 pasageri este blocat, vineri dupa amiaza, pe un drum din județul Ialomița. Nu se știe cum a ajuns vehiculul acolo, pentru ca tronsonul de drum pe care a ramas inzapezit fusese inchis de catre autoritați. Microbuzul in care se afla 18 persoane a ramas blocat pe tronsonul…

- Miercuri, 21 martie 2018, a avut loc evenimentul de sarbatoare Ziua Mondiala a Sindromului Down in City Park Mall din Constanta organizat de Asociatia Down Est din Romania. Programul diversificat si prezenta trupei Sufletel a atras peste 100 de persoane dintre care 12 persoane cu Sindrom Down cu varste…

- La sfarsitul lunii februarie 2018 rata somajului inregistrat in judetul Iasi a fost de 4,05% cu 0,05 puncte procentuale mai mica fata de luna precedenta. Astfel, numarul total al somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi (AJOFM) a ajuns la 11.720 iar…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat peste 100 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice.Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat in acest sens,…

- In jurul orelor 19:30, un tanar, de 24 de ani, din municipiul Medgidia, a condus un autoturism pe DN 3 si ajungand la intersectia cu strada Stefan cel Mare, la efectuarea virajului la stanga, nu s a asigurat si a intrat in coliziune cu autoturism, condus de catre un barbat, de 32 de ani, din localitatea…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) nu astepta informari numai de la SRI, fiind sesizata in mod oficial de catre persoane fizice sau juridice, a declarat marti fostul sef al ANI, Horia Georgescu, dupa audierea la Comisia parlamentara de ancheta a arhivei SIPA. "Nu as putea sa fac o cuantificare exacta,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Potrivit Garzii de Coasta,…

- Inspectia Muncii continua si in luna martie verificarea respectarii prevederilor OUG nr. 99 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia lucratorilor Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 19 23 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s…

- Directia Judeteana de Statistica a publicat evolutia principalilor indicatori statistici ai judetului pentru anul 2017.Astfel, traficul de marfuri prin portul Constanta insumeaza 36,1 milioane tone in perioada ianuarie septembrie 2017 si este cu 3,1 mai mic decat in aceeasi perioada din 2016.Traficul…

- In data de 28.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind: deconectarea de la instalatia de incalzire centralizata, executarea lucrarilor de constructii, desfasurarea activitatilor…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- Pe DN 22A, km 239 000 ndash; km 287 000, intre Mihai Viteazu CT si Ovidiu CT , pe DN2A, km 127 000 196 000, intre Harsova CT si Ovidiu CT , pe DN13B, km 0 000 ndash; 51 051, intre Praid si Gheorgheni Hargita si pe DN 3, km 224 000 ndash; 129 000, intre Cataniciu si Ostrov, a fost instituita restrictia…

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Numarul mortilor de gripa a ajuns, astazi, la 40, dupa ce un barbat de 59 de ani din Suceava si o femeie de 61 de ani din Constanta au murit in sectiile de reanimare ale spitalelor. Cifrele sunt alarmante. Numai saptamana trecuta, s-au inregistrat 529 de cazuri noi de gripa.

- Medicii au anuntat, luni, ca au confirmat trei noi decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat, care nu s au vaccinat antigripal. Toti au fost infectati cu virus gripal de tip B. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 2018 a ajuns la 35, informeaza Digi 24.Centrul…

- Politittii constanteni cerceteaza mai multe multe persoane pentru infractiuni de furt. Astfel, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova, au identificat doi tineri, de 20, respectiv 23 de ani, din Constanta, banuiti de comiterea…

- Gripa incepe sa faca din ce in ce mai multe victime in judetul Galati. Luni, Directia de Sanatate Publica Galati a mai anuntat confirmarea a inca trei noi cazuri de persoane diagnosticate a avea gripa sezoniera. "Este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, o femeie in varsta de 31 de ani si…

- Castigul salarial mediu nominal brut a crescut in decembrie cu 6,8%, la 3.662 lei, fata de luna noiembrie, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei (+6,7%), a informat vineri Institutul National de Statistica (INS), citat de News.ro.

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Peste 550 de accidente rutiere au avut loc in anul 2017, care s-au soldat cu ranirea a peste 730 de persoane si decesul a altor 36, releva Raportul de evaluare prezentat, marti, de seful IPJ Bistrita-Nasaud, comisarul sef Mihai Lupsa. Pe parcursul anului trecut, politistii de la Serviciul Rutier au lasat…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Cinci unitati de invatamant din judetul Constanta au anuntat suspendarea cursurilor pentru vineri, 19.01.2018: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ciocarlia, Scoala Gimnaziala "Nicolae Maraloi" Saraiu, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Comana, Liceul Tehnologic Independenta, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon. Potrivit ISJ…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. La finele anului 2016, in Bucuresti, erau inregistrati…

- Direcția Județeana de Statistica (DJS) Hunedoara a facut publice ultimele date centralizare din teritoriu, aferente lunii octombrie a anului trecut. Statisticienii au analizat principalii indicatori socio – economici inregistrați in județul Hunedoara in prima luna a trimestrului al patrulea din…

- Zeci de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul SCJU ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, in ultimele ore, din pricina vremii nefavorabile.Potrivit purtatorului de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi, pacientii diagnosticati cu traume minore nu au necesitat internare, in schimb cei…

- Rata inflatiei ar putea creste in prima parte a anului, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Puseul inflationist" ar urma insa sa fie tranzitoriu. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din…

- Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

- Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Interne face…

- Castigul salarial mediu nominal brut din luna noiembrie 2017, a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 de lei (+3%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica.

- Deocamdata, Primaria Galati reziliaza doar contractele de concesiune aferente terenului pe care va fi extinsa soseaua de centura. Etapa urmatoarea este notificarea proprietarilor din zona Filesti (o portiune de cateva sute de metri lungime si circa zece metri latime, adiacenta soselei) in vederea exproprierii…

- Ne-au crescut salariile, la Cluj, in 2017. Sa vedem ce pațim in 2018 Conform datelor Direcției de Statistica, in 2017 au crescut salariile și pensiile. Direcția Județeana de Statistica a publicat datele oficiale legate de salariile angajaților din județul Cluj în primele zece luni ale anului…

- Potrivit unui Raport al Directiei Judetene Constanta de Statistica in perioada la care facem referire numarul salariatilor din judet, la sfarsitul lunii octombrie 2017, este de 180,8 mii persoane, cu 93 persoane mai mare decat cel din luna septembrie 2017, dar cu 1027 persoane mai mic decat cel din…

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a acuzat joi seara Banca Nationala a Romaniei ca a "cerut insistent" date legate de platile externe facute de partid in 2017 pentru servicii de consultanta si bunuri achizitionate. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, afirma insa ca PSD a intrat in aceasta procedura…

- 11 persoane, dintre care cinci din Prahova, trei din București și trei din Buzau, au ajuns in perioada sarbatorilor de Craciun la spital dupa ce au mancat carne de porc infestata, informeaza observatorulph.ro. Numai in luna decembrie, in evidența Direcției Sanitar Veterinara și de Siguranța…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui IOAN MARIAN ISCIUC, in varsta de 37 de ani, din localitatea Medgidia, judetul Constanta.Astfel, la data de 20 decembrie a.c., acesta a plecat de la domiciliu fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 170 cm, constitutie slaba, ten alb,…

- Productia industriala a judetului Cluj a crescut, in luna octombrie 2017, cu 17,0% fata de aceeasi luna din anul 2016, conform datelor oferite de Directia Judeteana de Statistica. In comparatie cu primele zece luni din 2016, in perioada 1.01 – 31.10.2017, indicele productiei industriale a fost de 113,4%.