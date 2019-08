Constanta: O masina a intrat in stalp (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in zona fabricii de pizza din Mamaia Nord. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. Impactul s a soldat cu doua victime.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Eforie Nord.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu o victima.UPDATE: Ce…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta, prin Serviciul de Urgenta 112, a fost solicitat sa intervina pe E81, in localitatea Agigea.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier in care a fost implicata o motocicleta.Impactul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe DN 22, in zona localitatii Gura Dobrogei.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu o…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in statiunea Mamaia, in zona hotelului National.Din primele informatii, victima evenimentului rutier este un pieton.La fata locului, s a deplasat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Galesu, judetul Constanta. Impactul s a soldat cu o victima neincarcerata. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in municipiu pe strada Bucuresti, colt cu strada Oborului.Din primele informatii, doua autoturisme au fost implicate intr un accident rutier, un BMW si un Renault.Dupa eveniment,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogra din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe DN 2A, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu spre Constanta.Din primele informatii, un autoturism a lovit un pieton care traversa neregulamentar. Acesta este in…