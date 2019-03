Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave de patrulare ale Politiei de Frontiera si o ambarcatiune a Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) sunt mobilizate de peste 10 ore intr-o operatiune de cautare a unei barci pescaresti cu trei oameni la bord, care nu a mai revenit de pe mare, in zona Mangalia, informeaza…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Trei cetateni turci au fost raniti dupa ce o nava a Politiei de Frontiera din Romania a deschis focul spre o ambarcatiune de pescuit din Turcia, in Marea Neagra, sustin surse citate de cotidianul turc Hurriyet si de agentia de presa DHA. Potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta, in baza Planului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si confiscat in P.T.F. Vama Veche bunuri in valoare de peste 15.800 lei, pentru care trei cetateni romani nu au putut prezenta documente de provenienta. Potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta, in data de 31.01.2019, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat o autoutilitara, transportata pe o platforma condusa de un cetatean roman, cautata pentru confiscare de autoritatile din Germania. Saptamana trecuta, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul…

- Masuri de fluidizare a traficului in punctele de frontiera pentru perioada Sarbatorilor de Iarna Ca in fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna readuce in tara multi dintre cetatenii romani aflati in strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia, dar si cetateni straini care doresc…

- A fost inaugurat un nou punct de frontiera cu Bulgaria, in judetul Constanta, potrivit Mediafax. Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari functioneaza in subordinea Garzii de Coasta si este deschis pentru traficul international de persoane, precum si pentru traficul international de marfuri,…

