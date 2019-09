Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta Nicusor Constanta este urmarit penal intr-un nou dosar de catre procurorii DNA, el fiind adus, luni, la sediul Serviciului Teritorial al DNA pentru a i se aduce la cunostinta aceste acuzatii de abuz in serviciu in forma continuata.



Potrivit unor surse judiciare, faptele ar fi avut loc in legatura cu finantarea clubului CVM Tomis Constanta, considerat ca fiind in elita voleiului masculin national la vremea respectiva, al carei presedinte era Sorin Gabriel Strutinsky, fost coleg de facultate al lui Radu Mazare si Nicusor Constantinescu…