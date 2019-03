Nava fluviala River Adagio, care va sosi duminica in Portul Constanta cu 143 de turisti straini la bord, este primul vapor de pasageri care ajunge in tara noastra in acest sezon de croaziere, alte 21 de nave de croaziera urmand sa vina pe litoralul romanesc in 2019, a informat Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" (CNAPM). River Adagio va parasi Constanta pe 26 martie, turistii putand vizita, printre altele, statiunea Mamaia, dar si Bucurestiul. "Cei 143 de turisti straini care vor sosi la Constanta vor vizita Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic,…