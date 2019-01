Stiri pe aceeasi tema

- Nava de patrulare a Flotei ruse „Pitlivii” ”efectueaza un set de masuri” pentru monitorizarea acțiunilor vasului de desant american ”USS Fort McHenry”, transmite Interfax, care citeaza oficiali militari rusi. Ministerul rus al Apararii a reamintit ca nava americana a intrat in Marea Neagra pe 6 ianuarie…

- In perioada 07 10 ianuarie, nava americana de desant "USS Fort McHenry" LSD 43 face o vizita in portul Constanta si va stationa timp de trei zile la Terminalul "Pasagere".Potrivit Fortelor Navale Romane, pe timpul escalei, conducerea Comandamentului Flotei va primi vizita reprezentantilor navei SUA,…

- Nava militara americana USS Fort McHenry a ajuns in Marea Neagra. Vasul face parte din flota a sasea a Statelor Unite, care e stationata in Italia. Statele Unite trimit nave ale marinei militare in Marea Neagra in semn de sprijin pentru aliatii si tarile partenere din zona.

- Gruparea Navala Permanenta NATO de Lupta Impotriva Minelor Marine SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group 2), din care face parte si Dragorul Maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu" (DM-29), continua seria misiunilor specifice in Marea Neagra, pentru asigurarea unei prezente constante pe…

- Gruparea Navala Permanenta NATO de Lupta Impotriva Minelor Marine SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group 2), din care face parte si Dragorul Maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu" (DM-29), continua seria misiunilor specifice in Marea Neagra, pentru asigurarea unei prezente constante pe flancul…

- In conformitate cu angajamentele asumate de Romania fata de NATO, dragorul maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu" va fi integrat in Gruparea navala permanenta NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Counter Measures Group , in perioada 28 octombrie 17 noiembrie 2018. Nava a plecat…

- Exclusivitate RRA: trei fregate pentru Fortele Navale Este gata conceptia pentru achizitionarea în viitor a înca trei fregate pentru Fortele Navale care vor fi construite în santiere românesti. Aceste nave de lupta se vor alatura în viitor celor patru corvete multifunctionale…

- Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica sunt preocupate si trebuie sa mentina vigilenta din cauza activitatilor militare ale Rusiei, care a dezvoltat submarine militare puternice, unele fiind operationale in Marea Neagra, afirma amiralul James Foggo, comandantul Fortelor Navale SUA din Europa, potrivit…