Stiri pe aceeasi tema

- doua nave turcesti, fregata TGC „Bartin" (F-504) si nava purtatoare de rachete TCG „Kalkan" (P-348) vor sosi vineri in Portul Constanta, unde vor acosta trei zile in dana de pasageri. Pe timpul stationarii, sunt prevazute vizite la Comandamentul Flotei, la sediul Primariei Constanta si la…

- Stare de alerta la Administrația Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral (ABADL). Specialiștii instituției monitorizeaza din trei in trei ore nivelul Dunarii pe porțiunea dintre Ostrov și varsarea in Marea Neagra, prin cele trei brațe ale Deltei Dunarii. In nordul județului Constanța cat și in zona Sulina…

- Nave militare turcesti vor vizita portul Constanta incepand de vineri pana luni, acestea fiind deschise pentru public sambata, informeaza un comunicat al Ambasadei Turciei la Bucuresti, potrivit Agerpres.In portul Constanta vor acosta nava militara purtatoare de rachete TCG Kalkan P 331 si corveta TCG…

- Nave militare turcesti vor vizita portul Constanta de vineri pana luni, acestea fiind deschise pentru public sambata, informeaza un comunicat al Ambasadei Turciei la Bucuresti transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, este vorba de nava militara purtatoare de rachete TCG Kalkan (P-331) si corveta…

- Comandamentul Operational Maritim al NATO MARCOM de la Northwood a fost gazda intalnirii anuale a comandantilor flotelor militare si a comandantilor componentelor operationale navale ale statelor membre NATO, in perioada 20 22 martie. La reuniunea din Marea Britanie, Fortele Navale Romane au fost reprezentate…

- Trei rugbysti de la Tomitanii Constanta, Florian Ciocoiu pilier, ACS Tomitanii CNE Cornu CSA Steaua , Andrei Georgian Cabason linia a II a si Laurentiu Mihai Pocovnicu fundas , vor participa cu lotul national Under 18 al Romaniei la Campionatul National al acestei categorii de varsta, care se va disputa…

- Sambata și duminica, la Constanța, se disputa Final Four-ul Cupei Romaniei, la baieți. HC Dobrogea Sud, Steaua, Minaur și Poli Timișoara se lupta pentru intaietate. Constanța va gazdui in acest sezon Final Four-ul Cupei Romaniei, la masculin. Echipa lui Sandu Iacob pleaca astfel cu avantajul terenului…

- Pe 12 decembrie 1941, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, nava de pasageri ”Struma”, avand la bord 790 de suflete de origine evreieasca, plus membrii echipajiului, primește permisiunea de a pleca, din portul Constanța, spre Palestina, aflata, in acel moment, sub control biritanic. Pe 24 februarie…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Situata la 40 de km de Constanta, scoala din comuna Cuza Voda este ilustrarea fidela a amalgamului dobrogean de populatii care au ajuns sa convietuiasca in mediul rural odata cu industrializarea zonei. Cu o istorie foarte interesanta, plecand de la originile sale turcesti, satul Cuza Voda Docuzol a…

- In Dobrogea otomana, sanatatea publica nu era o prioritate, iar frecventele boli care faceau ravagii creau un peisaj sumbru in localitatile dintre Dunare si Marea Neagra. Prezentarea pe care medicul Hector Sarafidi o face Tulcei, "un oras cu pozitie strategica insemnataldquo;, nu este catusi de putin…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati a fost anulat Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati de la Constanta a fost anulat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, anunta organizatia neguvernamentala Centrul de Autism "Marea Neagra", care protesteaza…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre, informeaza Mediafax.Potrivit ...

- Peste 1.700 de militari romani, americani si francezi vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic de antrenare…

- Fregata franceza „Jean Bart” va face o escala in portul Constanța, in perioada 7-10 martie 2018, inainte de a participa la un exercițiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Forțele Navale Romane.

- Fregata franceza "Jean Bart" va face o escala in portul Constanta, in perioada 7 10 martie 2018, inainte de a participa la un exercitiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Fortele Navale Romane.Fregata "Jean Bart" face parte din clasa F 70 AA si este specializata in…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat. Dupa doua sezoane in care a fost in fata,…

- Vanatorii de Munte participa in aceste zile la Alpiniada Vanatorilor de Munte, ediția de iarna. Evenimentul, aflat la a XV-a editie, este organizat de Statul Major al Fortelor Terestre, la Predeal, si se va incheia in 23 februarie. La competiție participa sapte loturi de militari, aparținand marilor…

- Ca Dobrogea a stat sub dominatie otomana aproape cinci secole stim cu totii sau cel putin asa ar trebui. Ca pamantul dintre Dunare si Marea Neagra este locul in care turcul, tatarul si romanul dar nu numai ei convietuiesc in pace stim, de asemenea. Va propunem o scurta, dar, consideram noi, necesara…

- Liderul PSD Cluj acuza o administratie liberala: 26.000 euro pentru un festival plagiat Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, l-a acuzat pe primarul liberal al municipiului Campia Turzii ca a plagiat un festival din Constanta care costa 26.000 euro. Câmpia Turzii, localitate…

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- O nava sub pavilion moldovenesc a fost pe cale sa se scufunde in Marea Neagra, in apropiere de judetul roman Constanta.Cei sapte oameni care se aflau la bordul ambarcațiunii au fost evacuati de salvatorii romani.

- Operatiune de salvare azi-noapte, in Marea Neagra. Un tanc petrolier cu șapte oameni la bord si o incarcatura de 1.600 de tone, care venea de la Odesa, a fost in pericol sa se scufunde. Marinarii au cerut ajutorul autoritatilor romane aseara, in jurul orei 20. Ei au spus ca se afla la circa 30 de kilometri…

- Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut, in timpul unor activitati derulate in Marea Neagra. "In cursul unor activitati de cercetare stiintifica efectuate in luna iunie a anului trecut in Marea Neagra, platforma a fost pierduta, iar activitatile de cautare pe mare,…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, a afirmat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca modernizarea marinei militare nu mai poate fi amanata. "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre…

- Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a declarat sambata ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, transmite un puternic semnal de siguranta pentru libertatea…

- Aflat in vizita de lucru pentru doua zile in Constanța, Ministrul Apararii Naționale a anunțat care este planul de masuri ce vor fi luate in privința unitaților militare de la malul Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a fost primit astazi în Portul Militar Constanța cu onoruri…

- Mihai Fifor: 2018 va fi anul dedicat inzestrarii Fortelor Navale Romane Mihai Fifor. Foto: gov.ro 2018 va fi anul dedicat înzestrarii Fortelor Navale Române - a anuntat, la Constanta, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care a precizat ca miercuri, în sedinta de guvern,…

- Ca romanul este risipitor, nesabuit, ca actioneaza doar animat de viitorul imediat, ca nu este vizionar si isi bate joc de natura se vede in modul in care stie sa pretuiasca aurul verde al planetei, padurea. E de ajuns sa ne uitam in Dobrogea natala. Candva, in urma cu peste 140 de ani, pe cand teritoriul…

- Gruparile navale permanente ale NATO, la Constanta Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, în perioada 1-2 februarie, escale în Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor…

- Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, in perioada 1-2 februarie, escale in Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a spus, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca intenționeaza lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. „Trebuie sa intarim capabilitatile militare la Marea…

- Este foarte mare nevoie de modernizarea fortelor navale. Cred ca este un program extrem de ambitios programul pe care ne propunem sa-l lansam si sa-l ducem spre aprobare in CSAT si desigur in Parlamentul Romaniei, programul inzestrarii Fortelor Navale Romane cu submarin, deci cu capacitati de lupta…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are în vedere lansarea unui program de înzestrare…

- Yachtmanul Dorel Nacou, primul navigator roman care a traversat in solitar Oceanul Atlantic, in cadrul unei competitii oficiale, la sfarsitul anului trecut, a lansat vineri proiectul unei regate internationale pe Marea Neagra intre porturile Constanta si Batumi (Georgia). Intr-o conferinta…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate – Bursa Binelui, a intrat in ultima etapa a competiției, Finala Plina de Bine, cu 44 de proiecte susținute de catre 43 de organizații neguvernamentale. Etapa decisiva a Campionatului…

- Incepand cu anul universitar 2018 2019, ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca vor fi scoase la concurs 200 de locuri pentru Licenta la sectia de medicina militara. Din pacate, locurile nu sunt disponibile la Constanta ci la Targu Mures 60 si Bucuresti 140.Citeste si: Imagini de la eveniment. Ministrul…

- Nu este un fapt necunoscut ca elevii fumeaza chiar in curtea scolii, iar pana acum nu s-a gasit o solutie. Jumatate dintre ei devin fumatori inainte sa implineasca 18 ani. Spre exemplu, in judetul Constanta, peste jumatate au experimentat cel putin o data tutunul, mai exact 51, 7 la suta. 9 din 10 elevi…

- Militarii Fortelor Navale Romane si jandarmii constanteni participa la Constanta la ceremoniile religioase de Boboteaza. Fortele Navale Romane vor incepe activitatile planificate pentru anul 2018, prin participarea marinarilor militari la ceremoniile religioase prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului,…