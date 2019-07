Constanta: Marinarii militari, prezenti la Ziua Imnului National

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea organizeaza timp patru zile mai multe evenimente dedicate Zilei Imnului National. In acest an Ziua Imnului National – 171 de ani de la prima intonare a cantecului ”Desteapta-te, romane!” se va sarbatori la 29 iulie 1848, pe locul actualului Parc Zavoi - printr-un…

- Joi seara, la Cinematograful ”Geo Saizescu”, a avut loc un nou moment din seria intalnirilor primarului Mircia Gutau cu cetatenii municipiului, pe cartiere sau zone distincte, protagonistii acestei editii fiind locuitorii din Copacelu, Cazanesti, Raureni si Stolniceni. Prezenti in numar foarte mare,…

- „Mulțumim pentru susținere! Uniunea Salvați Romania Valcea și PLUS Valcea transmit tuturor locuitorilor județului care au votat Alianța 2020 USR PLUS mulțumiri pentru incredereape care au acordat-o celei mai tinere și mai dinamice forțe de pe scena politica romaneasca. Un mesaj special de recunoștința…

- Cu o saptamana inainte de alegerile europarlamentare din 26 mai, candidatii PRO Romania au venit la Constanta, in statiunea Mamaia, sa sustina o conferinta de presa. Ulterior intalnirii cu presa de la malul marii, liderii PRO Romania s au intalnit cu tinerii care vor face parte din procesul electoral,…

- Trebuie sa inteleaga oricine, indiferent de functie si pozitie sociala, ca nu mai tine.Nu mai merge cu tot felul de chestii de genul: eu sunt, eu am fost, eu voi fi.Asa cum zice Constitutia, toti suntem egali in fata legii si nimeni nu ar mai trebui sa fie deasupra ei.Trebuie sa inteleaga oricine ca…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Prima zi a dezbaterii bugetului a fost pierduta Stabilirea ordinii de zi a necesitat cateva ore! Dupa ce au asteptat o jumatate de an proiectul bugetului, parlamentarii par hotarati sa-l rumege si ei vreo sase luni.…

- Cristian Deliorga, candidatul propus de grupul parlamentar PSD, a declarat in cadrul audierii din comisia juridica de la Senat ca el a ales PSD-ul pentru sustinerea pentru functia de judecator al CCR. El a afirmat ca timp de peste 28 de ani a fost procuror, peste 8 ani, judecator la Constanta, iar din…

- In data de 27.04 la ora 00.24 pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit pentru inlaturarea efectelor unui accident rutier, coliziune intre 2 autoturisme, in incinta Peco OMV Troianu din Ramnicu Valcea. Nu au fost afectate pompele de combustibil. Au fost ranite trei persoane acestea, primind…