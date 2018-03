Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Sibiu este prima unitate din cadrul Jandarmeriei Romane care beneficiaza de fonduri europene pentru reabilitare energetica. Contractul de finantare, in valoare de 5,6 milioane de lei, a fost semnat, marti, la sediul ADR Centru de la Alba-Iulia. Potrivit unui comunicat…

- In acest an, pe 3 aprilie, se implinesc 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Infiintata prin ofis domnesc in 3 aprilie 1850 de catre domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Romana a devenit o institutie care si-a asumat rolul de garant al sigurantei cetateanului, al drepturilor…

- Cu ocazia implinirii a 168 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureș a gazduit Cupa Jandarmeriei la fotbal ediția 2018. La ședința tehnica s-au tras la sorți componența grupelor stabilindu-se totodata sistemul de desfașurare a jocurilor…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna a avut loc luni, 26 martie a.c., un simpozion cu tema „ Jandarmeria Romana in anul centenarului Marii Uniri”, activitate ce a deschis seria manifestarilor planificate pentru sarbatorirea Zilei Jandarmeriei Romane – 3 aprilie. La…

- Aproximativ 150 de jandarmi vor participa, timp de trei zile - marti, miercuri si joi, la trei exercitii pe linia interventiei antiteroriste, organizate in Prahova, in cadrul 'Oleum 18', acestea vizand obiective aflate in competenta Jandarmeriei Romane. Potrivit sefului Inspectoratului Judetean…

- Politistii damboviteni au sarbatorit in avans Ziua Politiei Romane. Vineri, 23 martie 2018, Corpul K al Universitatii Valahia a gazduit evenimentul aniversar, cu dubla semnificatie, adica 196 de ani de la infiintarea Politiei Romane si 50 de ani de la infiintarea Inspectoratului de Politie Dambovita.Ceremonia…

- Infiintarea unui parc industrial in parteneriat cu Republica Populara Chineza reprezinta o prioritate intrucat se subscrie masurilor avute in vedere pentru atragerea investitiilor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania de la 27 martie 1918. Sarbatoarea nationala stabilita prin Legea nr. 36/2017 va fi ...

- La 3 aprilie 2018 se implinesc 168 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane. ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- Vergil Chitac, senator independent de Constanta, si Viorel Salan, de la PSD, sunt foarte aproape de a trece prin camera superioara a Parlamentului abrogarea unui alineat din proiectul de lege al ordonantei de urgenta 103 2017 care prevedea ca persoanele ce indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit un proces-verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive care a participat la protestul organizat in ziua desfasurarii Congresului PSD.…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Inspectoratul Judetean de politie Mehedinti va derula o serie de activitati dedicate Zilei Politiei Romane, care vor cuprinde mai multe etape, activitațile fiind demarate inca de la inceputul saptamanii viitoare și materializate printr-o serie de activitați sportive precum, competiții de ...

- Incepand de joi 15 martie, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Satu Mare are un nou prim-adjunct. Locotenent colonelul Știrb Relu Adrian din Salaj a fost detașat la IJJ Satu Mare și imputernicit in funcția de prim-adjunct al inspectorului șef, relateaza jurnaliștii de la www.graiulsalajului.ro…

- Social-democratii s-au reunit sambata, 10 martie 2018, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere nationala formata din presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. Premierul Viorica Dancila a fost aleasa presedinte executiv al PSD, in timp ce in regiunea…

- Primaria municipiului Buzau continua seria manifestarilor culturale dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri. Buzoienii sunt invitați pe 13 martie 2018, ora 14:00, la Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman”, cand se va desfașura cea de-a doua conferinta din ciclul ,,Personalitati buzoiene de…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier, scrie agerpres.ro. Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara…

- Doi jandarmi prahoveni au fost loviti cu bate, vineri, dupa ce au prins doua persoane in timp ce furau motorina dintr o cisterna, acestea din urma chemand in ajutorul lor patru indivizi care s au prezentat la fata locului inarmati cu bate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit informatiilor furnizate de…

- Doi jandarmi prahoveni au fost loviti cu bate, vineri, dupa ce au prins doua persoane in timp ce furau motorina dintr-o cisterna, acestea din urma chemand in ajutorul lor patru indivizi care s-au prezentat la fata locului inarmati cu bate.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza miercuri sesizarea PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri se afla obiectia…

- Drumuri inchise si masini inzapezite/ Viscolul ingreuneaza intervenția autoritaților in Eveniment / Peste 600 de pompieri, polițisti și jandarmi teleormaneni, cu 150 de mijloace de intervenție, sunt alaturi de autoritațile județene și locale pentru asigurarea misiunilor de protejare a vieții și bunurilor…

- Actiunile pe aceasta linie s-au derulat in baza unui plan comun, derulat in parteneriat cu Garda Forestiera Timisoara, Directia Silvica Caras-Severin, Garda Nationala de Mediu, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin si Inspectoratul…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și alte șase persoane sunt puse sub control judiciar dupa opt percheziții facute in Bacau, Constanța și Eforie Nord. Procurorii DIICOT alaturi de polițiștii de la Cobaterea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Se circula mai incet chiar și fața de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautați in condițiile in care nu se investește aproape deloc in calea ferata. Deși are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reușește sa creasca viteza trenurilor.…

- Dupa ce DNA-ul a anuntat, pe fondul prezentei inaltului prelat la DNA Constanta, orele trecute, ca IPS Teodosie are calitatea de suspect intr-un nou dosar, dinspre Arhiepiscopia Tomisului s-a transmis un punct de vedere, in care se transmite ca “este surprinsa de evolutia unui dosar penal”. Reactia…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Constanta s a sesizat in cazul copilului in varsta de 5 ani ramas singur acasa si o echipa de specialisti s a deplasat la domiciliul acestuia.Potrivit unei prime evaluari la fata locului, nu s a impus luarea vreunei masuri de protectie…

- "Intr-un Parlament rareori gasim o apropiere de puncte de vedere intre majoritate si minoritate. Eu cred ca in Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum, rolul acestei institutii, a Parlamentului, ca institutie de control al altor institutii a fost…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca AJOFM Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de paza umana, monitorizare si interventie, service si mentenanta la sistemele de alarmareldquo;, in valoare estimata fara TVA de 25.600…

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti au fost confirmate…

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granița dintre Romania și Ungaria, de municipiul Constanța, de la malul Marii Negre. Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe creșterea…

- Trupa Holograf a fost invitata surpriza a Balului Vanatorilor și Pescarilor Vranceni, eveniment aflat la ediția a doua. Desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, la Resort Laguna, evenimentul a reunit sute de vranceni care au cantat și au dansat pana dimineața. Alaturi de baieții…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, în atenția Parlamentului! Coaliția din Parlament a anunțat înființarea unei comisii care sa ancheteze eventuale implicari în politica a directorului SPP.

- Poliția Locala Satu Mare, in colaborare cu Poliția municipiului și Inspectoratul Județean de Jandarmi au organizat azi (14 februarie) dimineața o acțiune in blocul de locuințe sociale de pe strada Ostrovului. Persoanele certate cu legea au fost conduse la sediul Poliției municipiului Satu Mare, iar…

- ELECTRONAV CLEAN S.R.L., cu sediul in Sat Vama Veche, Comuna Limanu, Strada Ion Creanga, Nr. 15, Corp Proprietate C5, Camera 3, judetul Constanta, deruleaza, incepand cu data de 27.11.2017, proiectul ldquo;INFIINTAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCTIE DE MOBILIER DIN LEMN RECICLAT IN CADRUL ELECTRONAV CLEAN…

- 17 tineri din Salaj vor urma cursurile institutiilor de invatamant postliceal in care se pregatesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Romane, dupa ce au fost declarati admisi la examenele desfasurate in sesiunea ianuarie 2018.

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Invitat la sedinta Colegiului Prefectural, care s-a desfasurat joi sub cupola Palatului Administrativ din Resita, seful Inspectoratului Scolar Judetean Caras-Severin, Ioan Benga, a readus in discutie o problema mai veche, legata de legalitatea chioscurilor aflate in apropierea unitatilor…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire, respectiv a 159 ani de la Mica Unire, Damian Draghici anunta lansarea unui proiect muzical unic, ce se desfasoara pe durata intregului an si care se va incheia pe 1 decembrie. Proiectul “Marea Unire: 100 de ani, 100 de piese” reuneste legende ale…

- NEWS ALERT Calificare in "Final 4" la Australian Open. Cu cine va juca Halep Simona Halep s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova, Cehia, favorita 6 a turneului de la Melbourne si o va intalni in faza urmatoare pe Angelique Kerber,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judetean Buzau, Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi colaboreaza pentru a marca asa cum se cuvine, pe 24 ianuarie, implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor. Buzoienii sunt invitati in numar cat mai mare in curtea interioara…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie.

- Mari 23 ianuarie 2018 secia &bdquoIstorie&rdquo a Muzeului Brilei &bdquoCarol I&rdquo organizeaz o serie de activiti dedicate Unirii Principatelor Române ora 9 în amfiteatrul Colegiului Naional &bdquoGheorghe Munteanu Murgoci Brila&rdquo o dezbatere cu tema &bdquoAniversarea Unirii de la ...

- Jandarmul care a fost filmat cand lovea protestatarii, sambata seara, in Piata Universitatii, isi va continua activitatea pana cand i se va demonstra vinovatia, a declarat seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos.

- Telecabina de la Balea nu a functionat joi din cauza viscolului, persoanele aflate in zona turistica fiind in siguranta, a anuntat Prefectura Sibiu. "Telecabina care face legatura intre Balea Cascada si Balea Lac nu functioneaza astazi (joi-n.r.), fiind oprita din cauza viscolului. Turistii…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judetean, impreuna cu Muzeul Judetean Buzau, Teatrul George „Ciprian” si Centrul Judetean de Cultura si Arta, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi vor organiza, pe 24 ianuarie, mai multe manifestari culturale…

- Politistii au organzat zeci de actiuni de informare in scolile gorjene in ultimele zile. Astfel, in perioada 15-17 ianuarie, polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Poliției Municipiului Targu-Jiu, in colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi ...

- Viitorii jandarmi gorjeni si-au inceput de luni stagiul de practica la Inspectoratul Judetean de Jandarmi. Astfel, in perioada 8 ianuarie – 8 mai 2018, pe pe durata a 80 de zile lucratoare, timp de 8 ore pe zi, un numar ...