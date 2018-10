Stiri pe aceeasi tema

- Soferul de 32 de ani care si a pierdut viata in urma accidentului cumplit din Punctul de trecere al Frontierei Negru Voda postase in urma cu doar doua zile filmuletul cu tragicul accident din Vrancea, unde si au pierdut viata doi soti si copilul de doar 10 ani, din Constanta. M.G. lucra de doar doua…

- Danuț Barzan, primarul comunei Lupșa, a pierdut la Inalta Curte de Casație și Justiție procesul prin care contesta un raport al Agenției Naționale de Integritate din anul 2015. Barsan a fost trimis in judecata pentru confilict de interese dupa ce și-a angajat la primaria pe un post de referent. In 2016…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Mangalia au emis pe numele tanarului suspectat ca a sustras bunuri dintr o societate din Costinesti mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. Acesta a fost introdus in C.R.A.P. al IPJ Constanta. Reamintim ca un tanar banuit de savarsirea unei infractiuni…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi, 2 august, solicitarea procurorilor de emitere a unui mandat european de arestare pe numele unui avocat din Alba Iulia, condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Radu Flaviu Chebutiu s-a supendat din profesia de avocat in 2015 și pana…

- Un accident rutier a avut loc la data de 24 iulie, pe DN 22C, la Mircea Voda, soldat cu moartea unui barbat. Inspectoratul Teritorial de Munca a deschis o ancheta pentru a verifica in ce circumstante s a produs moartea barbatului, angajat la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Astfel, conform ITM Constanta,…

- Un tanar de 29 de ani, urmarit internațional de autoritațile din Spania pentru furt de ceasuri si bijuterii in valoare de aproape 5 milioane de euro, a fost capturat de polițisti din Constanța. Suspectul a fost dus in Arestul IPJ Constanța.

- In cursul zilei de luni, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, in baza informatiilor obtinute, in colaborare cu politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Mures, au depistat o femeie, in varsta de 41 de ani, din municipiul Targu Mures, pe numele careia Judecatoria…

- Politistii din Bucuresti au depistat un barbat, de 55 de ani, cetatean italian, pe numele caruia autoritatile din Italia au emis un mandat european de arestare. Persoana in cauza ar fi falsificat si traficat ilegal piese de arta.La data de 12 iulie a.c., politistii Directiei de Investigatii Criminale…