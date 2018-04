Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Invierii va veni si in acest an la Constanta pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pana in parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Inviere.

- Maine, este Duminica Floriilor sau a Stalparilor ramura de salcie verde si inflorita, care se imparte credinciosilor ortodocsi, la biserica, in Duminica Florilor zi care marcheaza intrarea Mantuitorului in Ierusalim.Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va savarsi Sfanta Liturghie…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Lumina Sfanta va ajunge pentru al zecelea an consecutiv la Suceava, fiind adusa de la Ierusalim si impartita credinciosilor, a anuntat joi presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a aratat ca deja a discutat cu IPS Pimen Suceveanul, iar CJ Suceava se va implica, alaturi de…

- Sambata, 31 martie 2018, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza in Bucuresti pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosii mireni din Capitala si din…

- Sambata, 31 martie 2018, in Sambata lui Lazar, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului organizeaza Pelerinajul de Florii. In Municipiul Ramnicu-Valcea, la Biserica „Inalțarea Domnului”- Ostroveni, dupa Slujba Vecerniei și a Litiei, Inaltpreasfințitul Parinte…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…

- Circulația pe Autostrada Soarelui s-a redeschis, luni dimineața, dupa ce cu o zi in urma a fost inchisa din cauza fenomenului de ploaie inghețata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand din aceasta dimineata, de la ora 05.00, circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti…

- Astazi, in Duminica Sf. Cuv. Ioan Scararul, membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ierarhi din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul comunicat transmis de Agentia de stiri Basilica. vor sluji dupa urmatorul program, transmis de Radio Trinitas: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie,…

- Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, spune ca Lumina Sfanta este aprinsa, de fapt, de la un felinar cu ulei si ca nu exista nimic mistic in aceasta poveste. „Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur”, a declarat Agoian, pentru jurnalistii care au…

- Astazi, 11 martie, ora 16.00, trupul neinsufletit al profesorului Marin Petrisor va fi depus la catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, iar IPS Teodosie va oficia o slujba de pomenire. Profesorul universitar doctor emerit Marin Petrisor de la Universitatea Ovidius din…

- Astazi, in Duminica Sfintei Cruci, cei cinci inalti ierarhi din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program aflat de la Agentia Basilica, a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul…

- Astazi, in Duminica Sfantului Ierarh Grigorie Palama, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentie de stiri Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.Inaltpreasfintitul…

- Datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu va oficia sambata, 3 martie, Sfanta Liturghie la manastirea "Sfantul Ioan Casian" din judetul Constanta, ci in data de vineri, 9 martie, incepand cu ora 8.30.In plus fata de cele anuntate anterior, duminica, 4…

- Azi, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare.In urma cu putin timp, IPS Teodosie a finalizat Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Acum, dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii au plecat intr o procesiune…

- Pe 25 februarie, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.45, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii…

- Arhiepiscopia se declara surprinsa de evolutia unui dosar penal instrumentat de DNA Constanta, in care arhiepiscopul Teodosie a fost pus sub urmarire penala pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce a formulat denunturi impotriva unor subordonati.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a prezentat, cu puțin timp in urma, la sediul DNA Constanța unde a fost chemat pentru audieri. Alți doi preoți ai Arhiepiscopiei Tomisului au fost anchetați, astazi dimineața de procurorii anticorupție

- Arhiepiscopia Tomisului invoca afirmatiile unui avocat din Bruxelles, specializat in legislatia europeana privind fondurile europene, care spune ca acuzele din dosarul in care IPS Teodosie este judecat pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene au fost situate in legislatia penala, desi…

- Astazi, in Duminica Infricosatoarei Judecati, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul…

- Astazi, in Duminica Intoarcerii Fiului Risipitor,inaltii ierarhi din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte…

- Astazi, in ziua Sarbatorii Intampinarii Domnului, ierarhii din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, judetul Constanta.…

- Astazi, in Duminica a 33 a dupa Rusalii, inaltii ierarhi din regiunea Sud Est vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Ciprian,…

- Ieri dimineata, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a savarsit Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, judetul Constanta.Dupa slujba inaltul ierarh a oficiat parastasul la 40 de zile de la mutarea catre Domnul a Arhimandritului Paisie Fantaziu, inmormantat in cimitirul acestui asezamant monahal.Parintele…

- Pe 16 ianuarie serbam inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru. Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) aflam ca in anul 42 d. Hr, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfantul Apostol Petru sa fie intemnitat si legat in lanturi. Petru este dezlegat si eliberat de un inger. Lantul…

- In aceasta zi se pomenește cinstitul lant al sfantului Apostol Petru, cu care l-a legat pe acesta Irod Agrippa, catre anul 42, precum spune evanghelistul Luca, in faptele Apostolilor (FA 12, 1-11). Ingerul care s-a aratat a dezlegat pe Petru. Iar lantul a fost pastrat de credinciosii din Ierusalim cu…

- La doar cativa pasi de intinderea miscatoare si albastra, intr o zona cu un peisaj de vis, mai ales in zilele senine, cand Marea Neagra este calma, chiar langa zidul dinspre mare al Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo;, trecatorul va vedea un fragment dintr un cartier antic…

- Astazi, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina, ocrotitorul spiritual al Inaltpreasfintitului Teodosie. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.15, arhiepiscopul Tomisului va oficia sfanta liturghie la Catedrala Arhiepiscopala…

- Ieri, crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi, sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Inainte, cand vorbeai de Boboteaza, te așteptai la geruri naprasnice, dar acum nu mai este așa. Anul acesta, in Constanța, credincioșii care au mers pe malul marii pentru a asista la slujba de Boboteaza au avut parte de o primavara timpurie cu 12 grade in termometre. Așa ca la slujba, pe faleza Cazinoului,…

- Aproximativ 10.000 de oameni au mers, sambata, pe faleza Cazonului din Constanta, unde Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoti, a oficiat slujba de sfintire a apei, apoi, conform traditiei, a aruncat trei cruci in mare, acestea fiind recuperate de tinerii curajosi.

- Azi, crestinii ortodocsi praznuiesc una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan Botezatorul. Programul Arhiepiscopiei Tomisului: Ajunul Bobotezei Vineri, 5 ianuarie ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; ora 7.00, Arhiepiscopul…

