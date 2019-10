Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali municipali Constanta au fost convocati astazi, 30 septembrie 2019, in sedinta ordinara, in sala Remu Opreanu a Consiliului Judetean Constanta.Sedinta are loc de la ora 11:00, iar consilierii au de votat peste 60 de proiecte aflate pe ordinea de zi.In sectiunea Documente puteti vizualiza…

- Echipele de fotbal din judetul Constanta care evolueaza in seria secunda a Ligii a 3 a au sustinut meciurile din etapa intai a campionatului, editia 2019 2020.Vineri, Axiopolis Cernavoda a remizat in deplasare, scor 3 3, cu Inainte Modelu.Astazi, au jucat CS Medgidia si nou promovata CS Poseidon Limanu…

- Amenajarea locurilor de joaca din municipiul Constanta continua cu spatiul destinat celor mici de pe strada Navodului, unde se amenajeaza si un miniteren de sport.Zilele acestea au fost incepute lucrarile de infrastructura, urmand ca in scurta vreme sa fie montate echipamentele de joaca si cele sportive…

- Primaria Municipiului Mangalia organizeaza, sambata 17 august, Ziua Moscheii EsmaHan Sultan, eveniment dedicat comunitatii musulmane din Mangalia. Cu acest prilej, incepand cu ora 12.00, toti cei interesati de istoria unuia dintre cele mai vechi si frumoase lacasuri de cult musulman din Romania pot…

- Un numar de 14 cluburi sportive din municipiul Constanta au fost finantate de administratia locala cu peste 21 milioane de lei, proiectele de hotarare in acest sens fiind aprobate, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal. Potrivit primarului Constantei, Decebal Fagadau,…

- Echipa de fotbal Victoria Cumpana, din Liga a 4 a a judetului Constanta, sustine miercuri, 14 august, meciul din faza a doua nationala a Cupei Romaniei, editia 2019 2020, intalnind, pe terenul central din cadrul Complexului Sportiv "Centenar 2018" din Cumpana, de la ora 20.00, o alta echipa de Liga…

- Primaria Mangalia anunta organizarea, in perioada 8-10 august, pe plaja dintre statiunile Venus si Saturn, a celei de-a VIII-a editii a seriei de concerte gratuite live, in cele trei seri de spectacole fiind asteptate cateva zeci de mii de spectatori. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Mangalia,…

- Edilul orasului Constanta, Decebal Fagadau, a declarat ca, din cele 67 de locuri de joaca, 63 au fost incluse in programul de reamenajare. Pana in prezent, doar 11 locuri de joaca sunt finalizate, 14 sunt in executie.Se continua amenajarea acestor locatii, pe tot cuprinsul municipiului Constanta. ...