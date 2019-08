Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a trecut apoi prin multime a discutat si a dat mana cu oamenii. Presedintele i-a intrebat daca le-a placut ceremonia. "Sper ca v-a placut", a spus Klaus Iohannis si le-a urat sanatate. Cei cu care a discutat i-au urat succes in alegeri. La un moment dat, presedintele a fost intrebat in…

- Festivitatile de Ziua Marinei de la Constanta au luat startul oficial la ora 9.45. Presedintele Klaus Iohannis asista, impreuna cu prima-doamna Carmen Iohannis, la cel mai mare exercitiu naval din Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat prezenta la festivitatile de Ziua Marinei de la Constanta. Spectacolul marinaresc incepe la ora 9.55, pe faleza din fata Comandamentului Flotei din zona Cazinoului.

- Constanța se pregatește pentru cel mai mare spectacol pe apa organizat in Romania. Joi, 15 august, cu ocazia Zilei Marinei Romane, in intervalul orar 09:45 -12:30, publicul de pe faleza din fața Comandamentului Flotei va putea sa admire exercițiul naval demonstrativ „Forțele Navale Romane 19”, la care…

- Traditia participarii partenerilor straini la sarbatoarea marinarilor militari si civili este continuata si in acest an. La Exercitiul naval demonstrativ "Fortele Navale Romane 19", organizat joi, 15 august, la Constanta, vor participa nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si Statele Unite ale…

- Cea de-a 117-a ediție a Festivalului Marii, eveniment organizat cu ocazia Zilei Marinei Romane, va fi marcata la Constanța prin manifestari dedicate navei-școala „Mircea”, ambasadorul onorific al Romaniei pe marile și oceanele lumii, cu prilejul implinirii a 80 de ani de la intrarea in serviciul Marinei…

- Fortele Navale organizeaza in perioada 7-15 august mai multe manifestari dedicate Zilei Marinei, acestea avand loc in sase orase din tara, cele mai ample activitati desfasurandu-se in Constanta. Cu acest prilej, oamenii pot vizita navele ale Fortelor Navale sau pot asista la exercitii militare.