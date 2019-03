Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, in ultimele trei zile, pentru stingerea a peste 50 de incendii de vegetatie uscata, in urma carora au ars aproximativ 350 de hectare, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, scrie Agerpres. Potrivit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in ultimele 24 de ore la 13 incendii in judetul Tulcea. Potrivit ISU Dobrogea au ars aproximativ 212 hectare de vegetatie uscata, 1 locuinta, 3 anexe gospodaresti si un utilaj de…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua autospeciale…

- Un barbat in varsta de circa 70 de ani a decedat, vineri, in comuna Dumbraveni, incercand sa stinga un incendiu de vegetatie uscata, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.Vezi și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat…

- Pompierii, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Ghimpati, au actionat, timp de patru ore, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si trestie care a cuprins o suprafata de zece hectare de teren intre localitatile Ghimpati si Camineasca.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta atentioneaza ca, in numai cinci zile ale lunii in curs, pompierii au intervenit in judet pentru stingerea a zeci de incendii de vegetatie uscata, fiind afectata o suprafata totala de peste 540 de hectare. "39 dintre incendii au fost…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…