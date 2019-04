CONSTANȚA. Încep acțiunile de deratizare - care este programul pe cartiere Primaria Constanța a anunțat ca în cursul saptamânii viitoare, începând de luni, 8 aprilie, vor fi amplasate momeli toxice în locuri inaccesibile populației. Momelile, care conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile, vor fi protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzator. &"Rugam constanțenii sa conștientizeze importanța acțiunilor de deratizare și sa respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le repereaza în parcuri sau zone verzi. Se interzice ridicarea momelilor… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

