- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Patru barbati care faceau parte din doua grupari infractionale specializate in savarsirea de infractiuni informatice in strainatate au fost arestati preventiv, in urma unor actiuni comune derulate de procurorii Serviciului Teritorial Bacau din cadrul DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile.Potrivit…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Politistii antidrog din Giurgiu au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de droguri, dupa ce au efectuat 12 perchezitii si au ridicat 200 de grame de substante cu efect psihoactiv, iar patru persoane au fost retinute si ulterior arestate preventiv. "La data de 19 decembrie,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Gorj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Gorj, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri. Au fost efectuate 44 de perchezitii domiciliare si au fost…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții la persoane banuite ca ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malițioase și ar fi cerut recompense pentru decriptarea fișierelor afectate.Acțiunea s-a desfașurat în comun cu agenții internaționale precum Europol,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- Polițiștii și mascații din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au descins, miercuri dimineața, la Dej. Din primele informatii descinderile au avut loc într-un dosar privind consumul si traficul de substante psihoactive, potrivit dejeanul.ro.Procurorii…

- Politistii bucuresteni pun in aplicare, joi, 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul publicitatii, transporturilor si comertului cu materiale de constructii si material lemnos, cu un prejudiciu estimat la…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în România și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spalarea banilor.”La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de…

- Politistii din Arges, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, efectueaza, la aceasta ora, 9 perchezitii in judetele Arges și Mehedinți, la sediile unor firme si la locuințele unor persoane banuite ca ar fi obținut fraudulos sume de bani ...

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat marti, procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Fetesti, cu propunerea luarii unei masuri preventive, dupa ce a fost depistat in trafic in timp ce transporta cu o autoutilitara 270.000 de tigarete fara banderole fiscale, potrivit unui…

- Polițiștii au efectuat șase percheziții la un centru de detenție din județul Argeș. Procurorii au indicii ca mai mulți dețiunți au primit droguri din partea unor persoane private. Procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii au efectuat 6 percheziții in incinta Penitenciarului Mioveni din Argeș pentru…

- Conform DIICOT, perchezitiile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca mai multe persoane private de libertate au livrat droguri de risc catre consumatori…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate Galati si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat un barbat care incerca sa urce la bordul unui avion echipamente de skimming, pentru a le transporta in Lima, Peru. In cauza, au fost efectuate…

- Trei barbați au fost arestați preventiv in urma unor acțiuni de prindere in flagrant delict și a 4 percheziții domiciliare, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT. Au fost ridicate…

- Cei sase barbati care joia trecuta au fost arestati preventiv intr-un dosar de trafic si consum de droguri, au contestat masurile preventive. Astfel, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Galati, urmand ca magistratii de aici sa stabileasca, cel mai probabil saptamana aceasta, daca ii vor…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bistrita-Nasaud, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., cerceteaza doi barbati care au introdus in tara, in scopul comercializarii, peste 1.000 de comprimate de ecstasy. La data de 15 noiembrie…

- Polițiștii au inceput o ancheta la Colegiul Tehnic "Henri Coanda" (CTHC) din Targu-Jiu, dupa ce pe o rețea de socializare a fost postat un videoclip in care o mașina efectueaza drifturi in curtea unitații, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, vineri, ca a inregistrat 14 dosare penale, dupa ce 14 persoane fizice si juridice din orasul Miercurea Nirajului au fost depistate ca aveau modificate contoarele de masurare a consumului de gaze naturale. "Politistii specializati in combaterea…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Harghita, au ridicat 600 de grame de cannabis, o instalatie de cultivare, diferite obiecte utilizate la traficul si consumul de droguri, telefoane mobile,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Targu Jiu, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Gorj, au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de persoane si spalare de bani. La data de 9 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- O grupare infracționala specializata in trafic internațional de droguri a fost destructurata de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov și București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov, precizeaza intr-un comunicat…

- Operațiune spectaculoasa a procurorilor de la DIICOT Timișoara și a polițiștilor de la ”Crima Organizata” și DGA pentru anihilarea unei rețele de traficanți de droguri care acționa pe ruta Austria-Grecia-Romania. In urma investigațiilor, polițiștii antidrog au aflat ca dealerii de cannabis se aprovizioneaza…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. din Salaj, l-au prins in flagrant delict pe Emil Engheș, un traficant clujean de droguri și totodata DJ cunoscut in zona Dej, care avea asupra sa un kilogram de cannabis. Barbatul de 44 de ani, din Dej, a fost arestat…

- O grupare infractionala specializata in trafic de droguri, pe care le aduceau din Spania ascunse in bagaje pentru a le comercializa in Targoviste si localitatile limitrofe, a fost destructurata de politisti. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis luni…

- O grupare din Brașov falsifica acte de identitate și permise auto. Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism) din Brasov, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Targu Mures si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 12 perchezitii la membrii unei grupari infractionale, specializata in trafic de minori si proxenetism. 8 persoane au fost retinute.La data de 24…

- Politistii specializați in combaterea criminalitații organizate din Ploiesti și ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat ieri, 8 percheziții la locuințele unor persoane banuite de trafic de persoane și proxenetism. Simultan cu acțiunea derulata in…

- Politistii galateni au descoperit intr-o autoutilitara in care se aflau doi barbati cantitatea de 180 kilograme de sturion pescuita ilegal, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, in urma unui control efectuat de politisti…