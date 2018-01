Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 11 perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri. …

- Joi dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a Poliției Romane, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal, prin…

- Polițiștii clujeni, alaturi de procurorii DIICOT, au organizat, joi dimineața,47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi câștigat, ilegal, prin trafic internațional de medicamente, aproximativ 55.000.000 de lei.Investigațiile pentru destructurarea gruparii…

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Pentru politistii Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, nimic nu este imposibil. Fiecare misiune e analizata, se fac scenarii si ipoteze. O astfel de misiune a fost desfasurata spre sfarsitul anului trecut, iar in urma ei 11 membri a doua grupari infractionale au fost retinuti, informeaza…

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbune și 18.000 de lei, in urma a 15 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Hunedoara, la persoane care ar fi sustras carbune, din trenuri…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu proprietati…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Patru barbati care faceau parte din doua grupari infractionale specializate in savarsirea de infractiuni informatice in strainatate au fost arestati preventiv, in urma unor actiuni comune derulate de procurorii Serviciului Teritorial Bacau din cadrul DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții la persoane banuite ca ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malițioase și ar fi cerut recompense pentru decriptarea fișierelor afectate.Acțiunea s-a desfașurat în comun cu agenții internaționale precum Europol,…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua in aceasta perioada actiunile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in baza dispozitiei sefului Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- In cursul zilei de miercuri, 13 decembrie 2017, s-a decis ca Alexandru Sinea sa fie cercetat sub control judiciar. Directorul DSP Alba a fost reținut, marți, pentru 24 de ore, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei. Fața de toate cele 8 persoane cercetate in acest dosar a fost luata…

- O tanara in varsta de 25 de ani a murit marti seara, in statia de metrou Dristor, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata unei garnituri de metrou. Suspecta in acest caz a fost reținuta de polițiști. Ea s-a recunoscut in imaginile video surprinse la metrou, dar nu a putut explica de ce a recurs…

- Politistii din Alba au efectuat marti dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, un numar de noua perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori.

- Politistii bucuresteni pun in aplicare, joi, 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul publicitatii, transporturilor si comertului cu materiale de constructii si material lemnos, cu un prejudiciu estimat la…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în România și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spalarea banilor.”La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziții in Romania și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat in trafic de persoane,…

- Politistii din Arges, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, efectueaza miercuri 9 perchezitii in judetele Arges și Mehedinți, la sediile unor firme si la locuințele unor persoane banuite ca ar fi obținut fraudulos sume de bani cu titlu de imprumut de la instituții financiare…

- Cei sase barbati care joia trecuta au fost arestati preventiv intr-un dosar de trafic si consum de droguri, au contestat masurile preventive. Astfel, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Galati, urmand ca magistratii de aici sa stabileasca, cel mai probabil saptamana aceasta, daca ii vor…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. La data de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., cerceteaza doi barbați care au introdus in țara, in scopul comercializarii, peste 1.000 de comprimate de ecstasy. La data de 15 noiembrie,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Targu Jiu, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Gorj, au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de persoane si spalare de bani. La data de 9 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- Politistii din Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat duminica, 05 noiembrie 2017, perchezitii in judetului Galati, la locuintele unor persoane banuite de inselaciune, fals si uz de fals. ”Pe data de 5 noiembrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice…

- Grupare infracționala destructurata de polițiști in Brasov O grupare infracționala specializata în trafic internațional de droguri a fost destructurata de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov și București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale,…

- Politistii din Neamt, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au destructurat o grupare infractionala specializata in infractiuni de inselaciune prin metoda "Accidentul". Opt persoane banuite de savarsirea a 20 de astfel de infractiuni, cu un prejudiciu de peste 50.000 de lei,…