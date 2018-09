Stiri pe aceeasi tema

- Fregata „Regele Ferdinand”, un elicopter Puma Naval și o grupa de militari ai Divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale vor participa la doua misiuni internaționale in Marea Mediterana. Fregata „Regele Ferdinand” a plecat deja luni, din portul militar Constanța.Fregata „Regele ...

- Fortele Aeriene Regale Canadiene vor asigura, in urmatoarele patru luni, misiuni de politie aeriana in Romania, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, Fortele Aeriene Regale Canadiene vor disloca in Baza 57 Aeriana Mihail…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la festivitatile de la Constanta prilejuite de Ziua Marinei Romane, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului va participa, incepand cu ora 10,00, la festivitatile organizate pe faleza din fata Comandamentului Flotei din Constanta.…

- Ambasadoarea Michele Ramis a facut luni dupa amiaza o vizita la bordul navei franceze de comanda si de aprovizionare “Marne”, aflata in Portul Constanta pentru cateva zile, iar cu aceasta ocazie a sustinut si o conferinta de presa. Ambasadoarea a spus ca navelele militare franceze fac exercitii…

- Nava franceza de comandament si aprovizionare "FS Marne" face o escala de patru zile, in perioada 21 24 iulie 2018, in Portul Constanta.Nava a participat la exercitiul BREEZE 18, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, si a executat o manevra de reaprovizionare pe mare impreuna cu Fregata "Regele…

- Membrii Fortelor Aeriene Regale de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu au organizat o serie de evenimente in zona locala pentru a sarbatori impreuna cea de a 100 a aniversare a Fortelor Aeriene Regale si a Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa, Comandantul 135 Expeditionary Air Wing EAW , Wing…

- Trei muzicieni in plina ascensiune pe scenele internationale, laureati ai Concursului international "George Enescu din anul 2014 violonistul Stefan Tarara, pianistul Josu de Solaun si violoncelista Eun Sun Hong deschid, pe 1 septembrie, editia din acest an a competitiei artistice cu un concert de gala…