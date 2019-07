Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane au transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca fregata "Regele Ferdinand" va fi integrata in gruparea navala permanenta SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), care opereaza in Marea Neagra, in perioada 3-22 iulie.

- Fortele Navale Romane contribuie la indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastra fata de partenerii din Alianta Nord Atlantica, referitoare la asigurarea securitatii statelor membre NATO pe flancul estic, prin integrarea fregatei "Regele Ferdinand" in gruparea navala permanenta SNMG 2 Standing…

- Sapte nave militare si un elicopter Puma Naval desfasoara, in perioada 18-21 iunie, misiuni de foc in raioane maritime ale Marii Negre cuprinse intre Capu Midia si Mangalia, actiuni ce fac parte din Exercitiul tactic "Tomis 19", care este conectat la Exercitiul multinational intrunit "Saber Guardian…

- Un exercitiu national de antrenament al militarilor de la Fortele Navale Romane se desfasoara, in perioada 4-7 iunie, in Marea Neagra, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Statul Major al Fortelor Navale. Potrivit sursei citate, Exercitiul "Shield Protector 19.11",…

- Fregata "Regele Ferdinand" si-a incheiat misiunea NATO pe care a desfasurat-o in Marea Neagra, nava acostand, joi, in portul militar Constanta.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, cei 240 de militari de la bordul fregatei "Regele Ferdinand" au raportat "Misiune indeplinita", dupa ce…

- Nava scoala Mircea participa, miercuri, la antrenamente pe Marea Neagra, urmand ca la inceputul lunii mai sa plece intr-un mars anual de instructie istoric, de la Constanta la Hamburg, portul in care aceasta a fost construita in 1939, fiind marcata astfel implinirea a 80 de ani de la intrarea velierului…

- "Ma bucur foarte mult ca ne intalnim aici dupa ce ati terminat exercitiul. In vizita pe nava mi s-a prezentat exercitiul, rezultatele acestuia si acum, la acest moment, pot sa va spun ceva foarte simplu: felicitari, sunt foarte mandru de voi si de munca pe care ati depus-o si pe care o depuneti.…

- Scopul exercitiului Sea Shield 2019, deschis oficial sambata, este cresterea interoperabilitatii intre fortele navale romane si cele ale aliatilor din NATO si ale tarilor partenere, a declarat, la Constanta, seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), viceamiral Alexandru Mirsu, potrivit Agerpres."Exercitiul…