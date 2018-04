Stiri pe aceeasi tema

- Membrii echipajului fregatei Marașești care, in urma cu 20 de ani, au participat la unul dintre cele mai mari exerciții organizate de NATO in Oceanul Atlantic, Strong Resolve 98, s-au intalnit la bordul navei pentru a sarbatori evenimentul. Au fost prezenți și militari care iși desfașoara in prezent…

- Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta, cu specialitatea matematica informatica, isi va deschide portile, incepand din aceasta toamna, pentru absolventi ai clasei a VIII a care doresc sa fie parte a pasului istoric facut de catre Fortele Navale Romane pentru sistemul de formare…

- Astazi, 3 aprilie, in judetul Iasi, pe DN28A Targu Frumos – Pascani, in zona localitatii Blagesti, a avut loc un accident ruier, in care a fost implicata o autospeciala de politie. Doi agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului Pascani aflati in misiune pentru cautarea unei minore disparute,…

- Aproximativ 150 de marinari romani ambarcati la bordul corvetei Contraamiral Horia Macellariu (265) si pe nava purtatoare de rachete NPR Lastunul (190) participa pe 2 aprilie la exercitii pe Marea Neagra, alaturi de doua bastimente turce, in cadrul exercitiului anual multinational "Steaua de Mare…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in zona Universitatii Andrei Saguna. Din primele informatii un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni de o ambulanta aflata in misiune cu semnalele acustice si sonore in functiune. Potrivit IPJ Constanta,…

- Misiune complexa de salvare a unui copil, in varsta de un an, cu febra și varsaturi, din localitatea Topana, desfașurata de pompierii din cadrul ISU Olt, Serviciul Județean de Ambulanța Olt și Se...

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria inregistrarilor meteorologice, iar valurile de caldura din Australia, temperaturile neobisnuit de ridicate din zona Arctica si lipsa apei din Cape Town sunt evenimente extreme daunatoare, ce continua si in 2018, conform unui raport al Organizatiei…

- Profesorul universitar si lingvistul Olga Dutu implineste astazi opt decenii de viata, din care mai bine de cinci si jumatate le a dedicat invatamantului constantean. Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo; fost "Ana Ipatesculdquo; din Constanta , Olga…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește o deplasare in interes de serviciu in Israel. Organizatorii anunța ca pe aceasta piața exista numeroase oportunitați de dezvoltare a afacerilor.

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Dupa mai multe zile in care aeronavele Inspectoratului General de Aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu s au putut ridica de la sol din cauza viscolului si a ninsorii, joi, 1 martie a.c., au putut fi efectuate primele misiuni aero medicale de transport ale unor persoane care aveau nevoie…

- Ninsoarea s a oprit in judetul Constanta, vantul nu mai bate cu putere foarte mare astfel ca drumarii profita si incearca sa curete drumurile acoperite de zapada pentru a se putea circula pe acestea. In unele situatii, cum ar fi drumul dintre localitatea Ion Corvin si Cernavoda drumarii sunt nevoiti…

- Fregata franceza „Jean Bart” va face o escala in portul Constanța, in perioada 7-10 martie 2018, inainte de a participa la un exercițiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Forțele Navale Romane.

- Ce trenuri sunt anulate din cauza vremii pe 27 februarie 2018. CFR Calatori transmite ca circulația trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, circulația se desfașoara in condiții de siguranța. Marți, 27 februarie, a…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a facut publica lista posturilor vacante sau rezervate pentru care se vor "luptaldquo; profesorii constanteni a caror situatie este incerta, la aceasta ora, in sensul ca sunt suplinitori, sau care isi doresc sa vina mai aproape de municipiu ori chiar sa se titularizeze.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR remis AGERPRES, reprezentantii…

- Un utilaj de deszapezire al DRDP Constanta a fost implicat astazi intr un eveniment rutier in locaitatea Ciocarlia de Sus.Potrivit reprezentantilor DRDP Constanta, utilajul a fost accidentat de un camion de mare tonaj care nu a adaptat viteza la conditiile meteo, nu a oprit la semnul de oprire STOP…

- Municipiul București alaturi de judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni dimineata, la ora 10:00, sub Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta.

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- Toata tara se afla sub cod galben de frig Toata tara se afla sub cod galben de frig, cu temperaturi mai scazute cu 10-15 grade decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Începând din aceasta noapte si pâna joi, va fi în vigoare un cod portocaliu de ger care…

- Polițiștii Secției 5 Constanța au reținut un barbat, de 31 de ani, in timp ce lua de la un localnic de 64 de ani suma de 2000 de euro, crezand ca a reușit sa il pacaleasca prin metoda Accidentul. Infractorul nu știa ca, inainte de stabilirea locului intalnirii, “victimele” anunțasera poliția.

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Ministerul Educatiei lanseaza o licitatie de circa 2,1 milioane lei pentru cumpararea de pachete cu rechizite pentru prescolarii proveniti din familii defavorizate. Obiectivul este acela de a combate fenomenul de abandon scolar in randul copiilor proveniti din astfel de familii. Contractul lansat in…

- NEWS ALERT Blue Air anunta zbor nou de la Cluj. Spre Franta Desi s-a zvonit ca Blue Air va introduce zboruri de la Cluj-Napoca spre Paris si Bruxelles, compania a anuntat oficial lansarea unei rute noi. E drept, spre Franta. Este vorba despre Nisa, pe Aeroportul Coasta de Azur - Nisa, al treilea cel…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22C, la iesire din Murfatlar catre Poarta Alba. Din primele informatii un autoturism inmatriculat in Bulgaria a intrat intr un tir care circula pe contrasens. Traficul in zona este blocat. Sursa foto: IPJ Constanta ...

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de procurorii anticoruptie din Constanta, pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. Alaturi de arhiepiscopul Tomisului sunt urmariti penal Neculai Poalelungi, angajat al Arhiepiscopiei…

- JURNAL ARADEAN. Camera de Comerț din Arad are o activitate intensa, in mai multe domenii, nu doar in zona mediului de afaceri aradean. Cu toate acestea, cu ce anume ajuta CCIA Arad firmele aradene, sunt mulți furnizori privați pe piața care ofera servicii asemanatoare unei camere de comerț? GHEORGHE…

- O duba plina cu mascați a lovit un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Malureni, judetul Arges! Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, cand autospeciala Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arges se intorcea dintr-o misiune."Autovehiculul…

- Directia Generala Anticoruptie (DGA) si-a facut bilantul pe 2017, iar ca urmare a analizei principalelor activitati de prevenire si combatere a coruptiei desfasurate de structurile judetene, Galatiul este fruntea. Astfel, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati a fost desemnat drept structura DGA a anului…

- Dell EMC anunta extinderea sistemului sau de infrastructuri convergente (IC) prin lansarea solutiei de generatie urmatoare Dell EMC VxBlock System 1000. Noul sistem trece dincolo de granitele fizice ale IC-urilor traditionale si ofera companiilor simplitate si flexibilitate si mai mare, astfel încât…

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- Joi, 15 februarie, de la ora 13.00, la Centrul Secundar de Instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea, va fi organizata Ziua Presei in cadrul exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.1. Jurnalistii vor avea posibilitatea sa asiste la o secventa practica care…

- – interviu cu lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz” din Bacau Succesul unei misiuni sta in seriozitate, profesionalism și coeziune. Nu exista problema pentru care nu pot gasi cel puțin trei soluții!, declara lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz”. In…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Mihai Fifor: Nu facem shopping cu 2 la suta din PIB Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate…

- Ziua de 1 decembrie 2017 a consemnat o performanta de palmares pentru sportul cu vele din Romania, yachtmanul Dorel Nacou devenind primul navigator roman care a traversat solitar Oceanul Atlantic intr o competitie oficiala Legitimat la sectia de yachting a Clubului Nautic Roman, din Constanta, Dorel…

- Yachtmanul Dorel Nacou, primul navigator roman care a traversat in solitar Oceanul Atlantic, in cadrul unei competitii oficiale, la sfarsitul anului trecut, a lansat vineri proiectul unei regate internationale pe Marea Neagra intre porturile Constanta si Batumi (Georgia). Intr-o conferinta…

- Dorel Nacou, primul roman care a traversat solitar Oceanul Atlantic intr-o ambarcatiune cu vele, s-a intors in tara pentru a initia Raliul Marii Negre, o regata in premiera ce va avea loc la vara, de la Constanta la Batumi (Georgia).

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", misiune in Afganistan Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor''. Foto: Cristian Matei. Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor'' se pregateste sa plece într-o noua misiune în Afganistan, ne-a transmis…

- Echipa romaneasca Atlantic4, formata din Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a stabilit un nou record mondial de traversare a Oceanului Atlantic pentru cea mai rapida ambarcatiune de tip Pure din categoria de patru membri, informeaza site-ul oficial al expeditiei. "Misiune…

- Echipa romaneaca Atlantic 4, formata din Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Au stabilit un nou record de timp - 38 de zile, 14 ore si 32 de minute. Precedentul record era de 44 de zile. "Misiune indeplinita! Atlantic4…

- Romanii au reusit traversarea oceanului in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, o imbunatatire notabila fata de precedentul record, de aroape 45 de zile. "Misiune indeplinita! Atlantic4 a traversat Oceanul Atlantic in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute, stabilind astfel un nou record mondial…

- Echipa romaneasca Atlantic4, formata din Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a stabilit un nou record mondial de traversare a Oceanului Atlantic pentru cea mai rapida ambarcatiune de tip Pure din categoria de 4 membri, informeaza site-ul oficial al expeditiei. "Misiune…

- Pentru politistii Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, nimic nu este imposibil. Fiecare misiune e analizata, se fac scenarii si ipoteze. O astfel de misiune a fost desfasurata spre sfarsitul anului trecut, iar in urma ei 11 membri a doua grupari infractionale au fost retinuti, informeaza…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu Excelența Sa Daulet Batrashev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, care a fost insoțit de Chingiz Kemel, prim-secretar in…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…