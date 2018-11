Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca actiunile Federatiei Ruse continua sa fie agresive, dar militarii sunt pregatiti pentru orice fel de provocare, asigurand securitatea in flancul estic al NATO, dar si in regiunea Marii Negre. Pana in luna decembrie, misiunile de politie aeriana sunt desfasurate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat vineri, in cadrul unei vizite la Baza Aeriana 57 Mihai Kogalniceanu, ca in regiune este "o situatie complexa de securitate'', pe fondul "atitudinii agresive din partea Federatiei Ruse prin intentia de militarizare a Marii Negre si prin cresterea…

- Interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, in zona internationala a Marii Negre, este o atitudine „cel putin bizara” din partea Federatiei Ruse, a declarat, vineri, la Baza Aeriana ”Mihail Kogalniceanu”, ministrul Apararii, Mihai Fifor.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor a declarat ca aeronava ruseasca de lupta interceptata in spatiul aerian al Marii Negre nu a intrat in spatiul romanesc sau in spatiul NATO niciun moment, subliniind ca a fost o misiune normala efectuata de politia ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor a declarat ca aeronava ruseasca de lupta interceptata în spatiul aerian al Marii Negre nu a intrat în spatiul românesc sau în spatiul NATO niciun moment, subliniind ca a fost o misiune normala

- Ministrul Apararii. Mihai Fifor, a declarat pentru MEDIAFAX, ca aeronava ruseasca de lupta interceptata in spatiul aerian al Marii Negre nu a intrat in spatiul romanesc sau in spatiul NATO niciun moment, subliniind ca a fost o misiune normala efectuata de politia aeriana.

- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat, joi, in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca acesta este modul Federatiei Ruse de a testa fortele romanesti si ale NATO.

- Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail Kogalniceanu joi ca raspuns la un avion Be-12 rusesc care, venind dinspre Crimeea, se indrepta inspre sud-vest deasupra Marii Negre. Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu…