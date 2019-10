Stiri pe aceeasi tema

- Corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 15-17 octombrie, la un exercitiu naval, in zona Insulei Serpilor si in apele internationale ale Marii Negre, impreuna cu nava purtatoare de rachete „Pryluky” (Ucraina) si cu distrugatorul american USS „Porter”.

- Conform sursei citate, exercitiul TOMIS 19.11.II se desfasoara in zona Capu Midia si include misiuni de foc, trageri de lupta executate de militarii din Fortele Navale Romane (FNR), lansari de rachete sol-aer, executate de militarii din Fortele Aeriene Romane, precum si misiuni de interdictie maritima,…

- Unitati navale, aeronave si detasamente de militari din SUA, Ucraina si Italia si-au anuntat participarea la ceremoniile si defilarea organizate, joi, la Constanta, pe esplanada Comandamentului Flotei si in rada portuara, cu prilejul celebrarii Zilei Marinei Romane, a informat Statul Major al Fortelor…

- Pe agenda președintelui pentru joi, 15 august, se afla participarea acestuia, incepand cu ora 9:55, la festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane. Nave și aeronave militare din state NATO sau partenere, intre care și distrugatorul USS Porter, vor participa, joi, la festivitațile ce vor…

- In prezenta ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, a avut loc festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotia 2019. Tinerii emotionati, dar echipati corespunzator cu tarie…

- Incepand cu ora 09:00, ministrul Apararii Nationale, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, va fi prezent la festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotiei 2019.Chirita Elena Iuliana Alexandra este sefa de promotie…

- Peste 860 de studenti din institutiile militare de invatamant superior Promotia 2019 "Nicolae Balcescu 200" vor participa vineri, 26 iulie, la festivitatile de absolvire si de inaintare in primul grad, dupa cum urmeaza: ora 9.00, Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, strada Fulgerului nr.…

- Peste 90 de scafandri militari, reprezentand cinci state NATO sau semnatare ale Parteneriatului pentru Pace, participa, in perioada 22-26 iulie, in apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, la cea de-a X-a editie a exercitiului Eurasian Partnership MCM Dive 19, informeaza Statul Major al Fortelor…