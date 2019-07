Constanţa: Echipaje de la servicii de ambulanţă din ţară, detaşate pe litoral "Sunt cinci ambulante tip C cu medic, care sunt dotate cu echipamente de terapie intensiva, pentru situatii de urgenta majore, pentru infarcte miocardice si accidente vasculare cerebrale, pentru trauma complexa din accidente rutiere. Ele vor fi distribuite in Constanta, doua ambulante, si cate una la Mangalia, Eforie si Navodari", a spus, intr-o conferinta de presa, reprezentantul SAJ Constanta. Potrivit acestuia, parcul auto al SAJ se innoieste in proportie de 20-25%, la Constanta fiind 13 ambulante noi, dintr-un total de 63 de ambulante. O problema a SAJ Constanta ramane in prezent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

