Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar de 45 de ani, cu probleme medicale, care se afla la bordul unei nave pe Dunare, in zona Harsova, a fost adus la tarm de politistii de frontiera, cu o ambarcatiune rapida, pentru a primi ingrijiri din partea unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.

- In data de 12.09.2019, in jurul orei 00.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au fost solicitati de catre SCOMAR, in urma unui apel prin Serviciul Unic de Urgenta 112, pentru a prelua o persoana cu probleme medicale. Persoana in cauza se afla la bordul unei…

- Mai multe echipaje de scafandri au reluat in acesta dimineața cautarea unui barbat care ar fi disparut aseara in Dunare, in zona santierului naval de la Harsova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". "La Harsova sunt echipajele formate din 12 scafandri, cu patru autospeciale,…

- O persoana este cautata de salvatori dupa ce ar fi disparut in Dunare, in dreptul orasului Harsova, zona Santierului Naval.La fata locului intervin opt scafandrii cu o ambarcatiune si o alta ambarcatiune de la Garda de Coasta. Totodata, se deplaseaza statia Harsova intervin cinci salvatori.Persoana…

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde". Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera 'verde'. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Avand in vedere faptul ca, in perioada sezonului estival, numarul turistilor romani si straini care tranziteaza punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria se afla in crestere, Garda de Coasta a luat o serie de masuri menite sa reduca timpii de asteptare in punctele de trecere. Masurile…