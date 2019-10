Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii - de 9 si 11 ani - si bunica lor au fost accidentati de un taxi, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Constanta, in timp ce traversau bulevardul I. C. Bratianu pe trecerea de pietoni, victimele fiind transportate la Spitalul judetean.Potrivit Inspectoratului de Politie…

- Un barbat in varsta de 32 de ani care a accidentat o persoana pe trecerea de pietoni si avea in lucru 4 dosare penale pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea…

- O femeie in varsta de 74 ani a fost accidentata mortal, miercuri, pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamt, de un cimentruc condus de un barbat din localitatea Bicaz Chei, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu. Potrivit sursei citate, victima a fost transportata la spital…

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea vineri spre sambata, in statiunea Mamaia, dupa ce doua masini s-au ciocnit.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați de tragedie Potrivit…

- O femeie de 46 ani din Tecuci, aflata la volan sub influenta alcoolului, a accidentat un barbat baut pe trecerea de pietoni si a parasit locul faptei, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier…

- O persoana a murit in urma unui accident care a avut loc luni dimineata pe DN1, in judetul Bihor, intre un autocar cu 24 de pasageri si un autoturism. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat, prin Sistemul Unic 112, cu privire la producerea, pe…

- Un barbat și-a pierdut viața, iar doi soți din Buzau au fost raniți, dupa ce au fost loviti de fulger, in timp ce vizitau cetatea dacica Sarmizegetusa Regia. „Un barbat și-a pierdut viața, iar doi soți, aflați in vizita la situl arheologic, au suferit traumatisme din cauza descarcarilor…

- Un barbat cautat de autoritatile judiciare din Marea Britanie pentru ca, impreuna cu alte persoane, ar fi falsificat si comercializat bilete utilizate in reteaua de transport din Londra, a fost depistat joi de politistii constanteni la Navodari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…