Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit in urma unui accident produs, vineri seara, pe DN2A, Constanța-Slobozia, in care au fost implicate o motocicleta și un buldoexcavator. In urma impactului, motocicleta a luat foc, iar flacarile s-au extins și la excavator.Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Accident cumplit in Maramureș. Un tanar de 25 de ani a murit pe loc in urma impactului Polițiștii care au intervenit la accidentul mortal produs azi pe D.J.185, pe raza localitații Barsana, au constatat urmatoarele: Un autoturism, condus de o femeie din localitate, care a semnalizat regulamentar intenția…

- Doi barbati au fost transportati la spital, luni, in stare grava, ulterior unul dintre ei decedand, dupa ce au fost impuscati cu arma de vanatoare de catre un vecin pe o strada din Mangalia, in urma unui...

- Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza in localitatea Lespezi din judetul Bacau. Potrivit politistilor, mecanicul locomotivei a fost cel care a anuntat accidentul la numarul de urgenta 112. La fata locului, echipele de interventie au constatat ca cei doi barbati din caruta, cu varste de 37 si 42 de…

- TRAGEDIE LA ZORLENI TRAGEDIE…Comuna Zorleni a fost zguduita de o tragedie incredibila, dupa ce o vijelie s-a starnit din senin. Doi barbati care lucrau la acoperisul unei case au fost loviti de trasnet si au cazut secerati de la inaltime. Unul dintre ei, in varsta de 43 de ani, a murit pe loc. Celalalt…

- GRAV… In aceasta dimineața, doi barbați din localitatea Popeni, comuna Zorleni au fost loviți de un trasnet, in timp ce lucrau pe acoperișul unei case. Aceștia au cazut instant de pe cladire. Apropiații au sunat imediat la 112, iar o ambulanța cu medic, dar și autospeciala SMURD au venit in scurt timp…

- Doi oameni și-au pierdut viețile miercuri seara, pe DN 3B, la intrarea in Calarași, dupa ce o motocicleta și un autoturism s-au lovit frontal. Conform informațiilor furnizate de Poliție, motocicleta care rula cu viteza mare a intrat pe contrasens și a fost acroșata de un autoturism care circula din…

- O tanara in varsta de 24 de ani a murit luni, 8 iulie, in urma unui accident de motocicleta produs pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Femeia se afla singura pe motocicleta cand a intrat in separatoarele de sens.