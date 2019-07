Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei la amenajarea de irigatii Carasu - Galesu, din judetul Constanta, investitie in valoare de 6.102.469 lei, ce asigura captarea apei din Canalul Dunare-Marea Neagra pentru irigarea a 4.694 ha, ministrul Petre Daea a explicat ca lucrarile la statia de baza pentru pompare si la cele…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va fi prezent joi, ora 11:00, la Amenajarea de irigatii Carasu Galesu din judetul Constanta, obiectiv de investitii ce are ca termen de finalizare luna iulie a.c, pana in prezent fiind realizat in proportie de 90 . Valoarea investitiei este de…

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s a aflat intr o vizita de lucru in judetul Covasna.Potrivit…

- Suprafata cultivata a crescut anul trecut atat pe total (+159.400 ha), cat si in sectorul majoritar privat (+170.400 ha), judetul Timis situandu-se pe primul loc din acest punct de vedere, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Suprafata totala cultivata s-a…