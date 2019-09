Constanta. Continua reabilitarea tramei stradale. Unde se lucreaza

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta face apel catre conducatorii auto sa nu stationeze autovehiculele in zonele in care se reabiliteaza infrastructura rutiera pentru a nu ingreuna interventia utilajelor.Angajatii SC Confort Urban SRL continua in aceasta noapte lucrarile de asfaltare a carosabilului pe strada…

- Primaria Municipiului Constanta continua reabilitarea infrastructurii rutiere din oras.Astfel, angajatii SC Confort Urban SRL intervin in aceasta saptamana asupra trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu, intre strada Mircea cel Batran si bulevardul Tomis, pe strada Mihai Viteazu, intre strada Traian…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua reabilitarea trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins intre strada Mircea cel Batran si bulevardul Tomis, pe strada Mircea cel Batran, intre strada Stefan cel Mare si bulevardul Mamaia, pe strada Unirii, intre strada…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, intervine zilele acestea pe trotuarele de pe strada Mihai Viteazul, portiunea cuprinsa intre strada Traian si bulevardul Ferdinand.Mai exact, zilele acestea se indeparteaza stratul de beton de pe trotuare si din statia de autobuz, se pregateste…

- In aceasta saptamana, angajatii SC Confort Urban SRL reabiliteaza trotuarele pe strada I.G. Duca, tronsonul cuprins intre bulevardul Ferdinand si strada Constantin Bratescu, pe strada Ion Banescu, pe strada Tudor Vladimirescu, intre strada Mircea cel Batran si bulevardul Tomis, pe strada Poporului,…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua in aceasta luna reabilitarea trotuarelor pe strada I. G. Duca, intre bulevardul Ferdinand si strada Constantin Bratescu, pe strada Ion Banescu, pe tronsonul delimitat de strada Mircea cel Batran si bulevardul Tomis al strazii Tudor…

- In aceasta saptamana, Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, reabiliteaza trotuarele pe strada I.G. Duca, tronsonul cuprins intre bulevardul Ferdinand si strada Constantin Bratescu, pe strada Poporului, intre strada Petru Vulcan si strada Mihai Viteazu si pe strada Ion Banescu.…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua reabilitarea trotuarelor pe strada Baba Novac, tronsonul cuprins intre strada Frunzelor si strada Biruintei, pe strada Poporului, intre strada Petru Vulcan si strada Mihai Viteazu si pe strada Patriei. In ceea ce priveste carosabilul,…