Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) va gazdui joi, 11 octombrie 2018, incepand cu ora 11.00, conferința „NATO’s presence in the Black Sea region” organizata in parteneriat cu Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației Naționale. Evenimentul va avea loc…

- Exercitii militare romano-ucrainene in Marea Neagra În Marea Neagra vor avea loc, astazi, exercitii militare româno-ucrainene. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, corveta "Contraamiral Horia Macellariu" va participa la o serie de exercitii pe mare, în comun…

- Comitetul European al Regiunilor CoR in parteneriat cu Comisia Europeana CE si in cadrul Platformei Comune Tehnice de cooperare pentru mediu, a organizat, la data de 19 septembrie 2018, o conferinta pentru a promova o implementare mai buna si mai eficienta a directivelor UE privind pasarile si habitatele…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in aceste zile, la Bușteni, o serie de manifestari dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, a celebrarii Marii Uniri si a implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman. La ceremoniile care au avut loc sambata au…

- Luni, 3 septembrie 2018, in sala de sedinte a Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu, a avut loc conferinta de presa in cadrul proiectului Ziua Nationala de Curatenie 2018, promovata sub numele World Cleanup Day. La conferinta au luat parte reprezentantii Asociatiei Prietenii de langa tine, organizatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la festivitatile dedicate Zilei Marinei. El a venit in Constanta insotit de sotia sa, Carmen. La luarea de cuvant, seful statului a vorbit despre unitate, importanta rolului nostru in NATO si i-a felicitat pe marinarii nostri pentru munca depusa.…

