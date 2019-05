Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, coordonati de procurorul investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au continuat cercetarile in cazul celor opt cetateni turci, aflati la bordul pescadorului, care desfasurau activitati de pescuit ilegal in Zona Economica…

- Ieri dimineata, cu ajutorul sistemului SCOMAR, pe timpul desfasurarii misiunilor de supraveghere si control in Marea Neagra, a fost observata, la aproximativ 52 de mile marine est de localitatea Costinesti, o ambarcatiune suspecta ca desfasoara activitati de pescuit ilegal in Zona Economica Exclusiva…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat in Marea Neagra, un pescador turcesc aflat la braconat in Zona Economica Exclusiva a Romaniei.Echipajul pescadorului, format din 8 marinari, nu s a supus somatiilor legale ale politistilor de frontiera si a incercat sa scape de urmarirea…

- Politistii de frontiera au prins un pescador din Turcia, care pescuia ilegal in apele teritoriale ale Romaniei, in apropiere de Costinesti, dupa o urmarire de cateva ore, in timpul careia oamenii legii au fost folosit armamentul de la bordul navei, iar trei dintre cei aflati in pescador au fost raniti…

- Trei nave ale Politiei de Frontiera Romane si un avion de supraveghere au intreprins luni, 20 mai, o operatiune de identificare, urmarire si stopare a unui pescador turcesc surprins la braconat de peste pe Marea Neagra, la o distanta de 52 de mile marine est de Costinesti, informeaza un comunicat de…

- Dupa ce echipajul pescadorului a fost transferat pe o nava a Garzii de Coasta, ambarcatiunea turceasca s-a scufundat. Cei trei raniti au fost dusi la spital, iar procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au inceput cercetarile legate de marinarii aflati pe acel pescador. Potrivit unui…

- Avand in vedere numarul mare de persoane care practica pescuitul atat in fluviul Dunarea, cat si in Marea Neagra, in zona de competenta a Garzii de Coasta, va informam asupra urmatoarelor aspecte de natura legislativa: In conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a primit, miercuri, drept donatie, numeroase camere subacvatice, drone profesionale sau monoculare cu vedere pe timp de noapte de la o companie internationala producatoare de tigarete. Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera…