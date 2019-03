Stiri pe aceeasi tema

- Vestul Marii Negre se transforma in camp de lupta. Peste o mie de militari romani și parteneri NATO participa la un exercițiu multinațional. Pana pe 8 martie, militarii vor efectua exerciții pe mare și in aer.

- Exercițiu multinațional organizat de Fortele Navale Romane, "Poseidon 2019" Peste 1000 de militari participa la primul exercitiu multinational organizat de Fortele Navale Române în acet an, intitulat „Poseidon 2019”. Manevrele vor avea loc timp de o saptamâna…

- Peste 1100 de militari vor participa la primul exercitiu multinational organizat de Fortele Navale Romane in anul 2019, intitulat "Poseidon 19", care se va desfasura in perioada 1 8 martie, in raioane din apele teritoriale romanesti si in apele internationale din partea vestica a Marii Negre.Comandamentul…

- Distrugatorul american USS Donald Cook incepe o noua misiune in Marea Neagra, in scopul consolidarii "stabilitatii regionale" prin cooperarea cu partenerii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, anunta Flota a VI-a a Fortelor Navale SUA, scrie mediafax.ro.

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mirsu, a declarat marti, la sedinta anuala de bilant, ca navele maritime si fluviale au executat, in total, peste 1.000 de zile de misiuni in Marea Neagra si Mediterana si pe Dunare, in cadru national si multinational, alaturi de partenerii NATO,…

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mirsu, a declarat marti, la sedinta anuala de bilant, ca navele maritime si fluviale au executat, in total, peste 1.000 de zile de misiuni in Marea Neagra si Mediterana si pe Dunare, in cadru national si multinational, alaturi de partenerii NATO,…

- ALERTA MAXIMA! Rusia testeaza o drona nucleara. “Arma Apocalipsei” ar putea lovi litoralul Romaniei.video Surse de la Kremlin au dezvaluit ca s-a inceput testarea unei drone subacvatice cu capacitati nucleare, ce ar putea fi folosita in Marea Neagra. VEZI: PREMIERA! Antalya 2019 cu AVIONUL direct din…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, a oferit, din partea institutiei pe care o reprezinta, Emblema de Onoare a Fortelor Navale lui Patriarhul Daniel, prezent saptamana trecuta la slujba de tarnosire a noii biserici a Manastirii "Sfanta Maria" Techirghiol.Astfel, in…