- Punctul de frontiera de la Vama Veche este blocat de masini ai caror posesori vor sa cumpere pe loc vignetele pentru Bulgaria. Politia de Frontiera insista ca aceasta taxa de drum poate fi platita si online, scutind mult timp.

- Aproximativ 17.500 de persoane au trecut granita spre Bulgaria in ultimele 24 de ore, cel mai aglomerat fiind la punctul de frontiera din Vama Veche, potrivit mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei au tranzitat aproximativ 17.500 de persoane…

- Pentru perioada urmatoare, pentru a preintampina aparitia unor aglomerari, politistii de frontiera recomanda cetatenilor sa foloseasca toate punctele de trecre a frontierei de la granita cu Bulgaria.

- Numarul de camioane care se prezinta la iesirea din tara, in special spre Ungaria, este in crestere, dupa ridicarea restrictiilor impuse in statul vecin pe perioada Pastelui catolic. Incepand de luni seara, la punctele de trecere de la frontiera de vest din judetele Arad, Bihor si Satu Mare, s-au…

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a triplat, in ultimele 24 de ore, in urma numarului mare de muncitori romani stabiliti in alte tari care revin in Romania pentru a petrece sarbatorile. Prin PTF Nadlac II, cel mai aglomerat punct de la granita…

- Guvernul venezuelean a declarat vineri ca a inchis complet punctele de trecere a frontierei de la granita cu Columbia, invocand presupuse "amenintari la adresa suveranitatii tarii din partea statului vecin, de unde opozitia regimului de la Caracas asteapta intrarea, in cursul zilei de sambata, a…

- Punctele de Trecere ale Frontierei din județul Arad au fost „testate” pe intreg parcursul anului trecut de catre cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria pentru ca mai apoi sa-și continue drumul spre vestul Europei, in cautarea unui trai mai bun. Astfel, in anul…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 129.200 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 65.200 pe sensul de intrare si 64.000 pe cel de iesire din tara si peste 31.300 mijloace de transport, dintre care 15.500 pe sensul de intrare și 15.800…