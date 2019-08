Constanţa: Cetăţean palestinian, arestat preventiv pentru trafic de migranţi Un cetatean palestinian a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera constanteni, in zona Ostrov, in timp ce transporta cu un autoturism inmatriculat in Suedia patru conationali, printre care un copil de 2 ani, care intrasera ilegal in Romania, din Bulgaria, trecand pe jos granita, a informat duminica Garda de Coasta.



Conform sursei citate, in cauza, politistii de frontiera, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

