Constanta. Ce ne rezerva vremea pentru urmatoarele trei zile. Vestile nu sunt cele mai bune!

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Vremea va fi in general inchisa in zonele joase de relief din sudul si partial din centrul tarii, unde nebulozitatea stratiforma va fi persistenta in mare parte a intervalului, iar la inceputul zilei si noaptea local, in special in Campia Romana, va fi ceata, asociata cu burnita, informeaza ANM. SAMBATA…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea rece se menține și în urmatoarele zile. Nopțile vor fi extrem de reci, cu minime de -17 grade Celsius, scrie stirilocale.md Astazi cerul va fi variabil și vom avea parte și de vreme însorita, cei drept soarele va fi cu dinți. Temperatura aerului va oscila între…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Vremea rea va continua in acest sfarsit de saptamama, in prima parte a intervalului fiind anuntate ninsori in Transilvania si Maramures, dar si precipitatii mixte in Moldova, unde se va forma ghetus si polei, avertizeaza meteorologii.

- Viscolul a trecut, insa Dobrogea inca resimte efectele lui devastatoare. Doua gravide din Tulcea au fost salvate cu greu din nameti dupa ce au asteptat chiar si 10 ore ca medicii sa ajunga la ele. In judetul Constanta, zeci de localitati stau inca in bezna pentru ca vantul puternic a smuls cablurile…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- Luni innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat va fulgui. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre -8 si 2 grade, iar cele minime…

- Incepand de luni, temperaturile incep din nou, in mod surprinzator, sa creasca. Mercurul termometrelor va urca pana la 2 grade Celsius numai in regiunile vestice. Vantul va fi activ, iar fulgii de zapada vor mai aparea din cand in cand prin sudul si sud-vestul tarii.

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- Vremea continua sa se raceasca, un val de aer extrem de rece cuprinde intreaga țara. De marți, cel mai probabil in partea a doua a zilei, in vestul tarii se vor semnala precipitații cu tendinta de extindere si in restul regiunilor.Astazi vremea va continua sa se raceasca. Cerul va avea innorari…

- Vremea se va mentine rece pana la inceputul saptamanii viitoare, iar de marti, temperaturile vor inregistra o usoara crestere. Meteorolog Alina Serban: Vantul va persista in prima parte a zilei de astazi cu viteze mai mari in partea de sud-vest si de sud-est a teritoriului. Procesul de racire va continua…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune! Dupa zilele de primavara din preajma sarbatorilor, iata ca, vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra intre -3 și 5 grade, iar cele minime, in general, intre -8 și -2 grade. La munte vor fi numai ninsori. PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Vremea continua sa se raceasca. Maine cerul va fi predominant variabil, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat va fi ceața slaba. Vantul va sufla din nord-est slab la moderat.In raioanele de nord maximele termice vor fi de 0..

- In Moldova, Muntenia și Oltenia temperaturile vor fi mai apropiate de mediile climatologice ale perioadei; maximele se vor incadra intre 0 grade in nordul Moldovei și 11... 12 grade in Dealurile Crișanei.

- Meteorologii ANM anunța ca in urmatoarele zile iarna va incepe sa iși intre in drepturi, iar temperaturile vor scadea și ne putem aștepta chiar și la ninsori. In aceasta noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiforma sau ceața pe arii restranse in zonele joase din sud și est și izolat in…

- Vremea extrem de rece de la inceputul anului ar urma sa continue in SUA, in conditiile in care actualele temperaturi scazute se vor mentine timp de cateva zile, relateaza DPA. "Vremea amarnica" va continua in nord-estul SUA, temperaturile accentuate de vantul rece urmand sa fie negative…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), informeaza...

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Pentru maine meteorologii anunta cer predominant noros, noaptea pe arii extinse vor cadea ploi slabe, iar ziua vremea va fi fara precipitații esențiale.Noaptea și dimineața izolat se va produce ceața slaba. Vantul va sufla din nord-vest slab la moderat.

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Iarna ramine a fi doar in calendar. Potrivit prognozei meteo in urmatoarele șapte zile ne vom bucura de temperaturi cu plus. Astfel, astazi, 25 decembrie, maxima termica va fi de 9 grade in sudul țarii și de 6 in Nord. In urmatoarele zile, sinopticienii ne promit in continuare vreme calda. Astfel, marți,…

- Meteorologii nu vin cu vești tocmai rele! Deși astazi și joi temperaturile vor mai scadea, de vineri vremea sew va incalzi, din nou, in cea mai mare parte a țarii. La munte, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va avea intensificari temporare la munte, cu vitezele mai mari…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- Vremea din aceasta saptamana va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada. Meteorologii spun ca temperaturile vor creste foarte mult, datorita unui front de aer tropical, venit dinspre nordul Africii. Temperaturile vor creste usor in toata tara, iar in regiunile sudice si sud-estice va fi timp…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc optimiste! Dimpotriva, aceaștia prognozeaza o vreme rece, cu temperaturi in scadere, in timp ce precipitatiile vor capata forma de lapovita si ninsori.

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc optimiste! Dimpotriva, aceaștia prognozeaza o vreme rece, cu temperaturi in scadere, in timp ce precipitatiile vor capata forma de lapovita si ninsori.

- Vremea va fi rece, in urmatoarele doua zile, in special noaptea, dar si dimineata, in mare parte a Romaniei. Minimele vor ajunge pana la -10 grade Celsius, transmite Mediafax . Luni, in tara, vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice…

- LUNI IN TARA Vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice vor fi innorari si local va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat, in special in partea a doua a intervalului, se vor semnala…

- Veștile de la meteorologi nu sunt tocmai optimiste! Așa ca, daca v-ați facut planuri pentru minivacanța de 1 Decembrie, ar fi bine sa va informați inainte de a pleca la drum. Mai exact, ANM a emis o informare meteorologica ploi moderate cantitativ, precipitații mixte, predominant ninsori la munte și…

- Meteorologii nu vin cu vești foarte bune! Daca v-ați facut planuri pentru zilele libere, este bine sa știți ca vremea va fi inchisa se va raci fața de zilele precedente. In Bucuresti, vremea va fi inchisa, temporar va ploua, mai ales spre seara și in cursul nopții, iar cantitațile de apa vor fi insemnate.…

- PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vremea se va raci semnificativ, minimele vor fi cuprinse intre -6 si 3 grade Meteorologii anunta ca vremea va fi in general inchisa. Mai ales dimineața și noaptea, vor fi condiții de ceața și trecator, burnița. Saptamana viitoare, vremea se va raci semnificativ,…

- Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, vineri, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. In zonele de deal si de munte cerul va fi variabil. In restul teritoriului, dar mai ales in regiunile extracarpatice, va fi nebulozitate joasa, cu precadere…

- Prognoza meteo pentru weekend | Zonele cu temperaturi mai ridicate Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, vineri, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. Vineri, în zonele de deal si de munte cerul va fi variabil. În restul…

- Pentru maine meteorologii anunta cer variabil, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat de va produce ceața slaba. Vantul va sulfa slab.In raioanele de nord se prevad +4..+7°C, in centrul tarii se vor inregistra +5..

- MIERCURI IN TARA In zona de munte si in nordul Moldovei, vor predomina ninsorile, iar in rest vor fi mai ales ploi. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si temporar, ziua, in extremitatea sud-vestica si de sud a teritoriului. Temperaturile maxime…