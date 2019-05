Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta vara, politistii de pe litoral vor avea aparate pentru depistarea consumului de droguri, a declarat, vineri, ministrul de Interne Carmen Dan. aratandu-se ingrijorata de cresterea consumului si traficului de stupefiante. Ea a sustinut ca traficul de droguri ca este "un motiv de ingrijorare".

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a condus la Constanta o sedinta cu reprezentantii MAI din judet pentru pregatirea masurilor de ordine publica ocazionate de apropierea sezonului estival. Ministrul afacerilor interne a cerut structurilor operative sa isi concentreze actiunile pentru prevenirea…

- Ministrul de interne, Carmen Dan a sosit in aceasta dupa amiaza la sediul Institutiei Prefectului Constanta.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Constanta, ministrul se va intalni cu sefii structurilor MAI cu responsabilitati in gestionarea planului de siguranta si ordine publica in sezonul estival…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a anuntat miercuri ca nu va mai oferi celebra sticla de sampanie pentru câstigatoarea Cupei Angliei, locul acestui premiu urmând sa fie luat de o sampanie fara alcool, informeaza Agerpres.''Începând din acest an, în toate competitiile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dat asigurari, luni, in orasul tulcean Isaccea, ca sistemul SCOMAR functioneaza si nu poate fi oprit, insa a admis ca exista posibilitatea ca acesta sa nu functioneze uneori la capacitate maxima.

- În ședința Senatului din 11.03 senatorul Ștefan Mihu a adresat o întrebare doamnelor Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații și Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației Naționale. Senatorul social-democrat atrage atenția asupra unei probleme îngrijoratoare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, ca protestele declanșate de catre magistrați in mai multe orașe din țara nu sunt de apreciat, precizand ca nu știe daca e "salutar ca o categorie care este ținuta in primul rand de respectarea legii este prima care o incalca"."Eu sper sa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marti ca nu exista informatii la acest moment ca protestul magistratilor ar fi dus la blocarea unor dosare lucrate de politisti, sub coordonarea lor, dar a subliniat ca actiunea din Justitie nu este de apreciat. "Politia de Frontiera…